Запеканка из лапши и тунца: быстрый ужин для всей семьи
Чтобы разнообразить привычный ужин, попробуйте приготовить запеканку из лапши и тунца. Это блюдо вкусное, сытное и наверняка понравится всем членам семьи, а на его приготовление уйдет совсем немного времени.
Перед приготовлением обязательно убедитесь, что у вас есть все ингредиенты. К слову, впоследствии вы сможете экспериментировать и добавлять другие ингредиенты – например, рыбу можно заменить говядиной или овощами для более легкого ужина.
Подробнее о том, как приготовить запеканку – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Яичная лапша – 360 г;
- Консервированный тунец – 370 г;
- Томат – 100 г;
- Молоко – 250 мл;
- Сливочное масло – 30 г;
- Горошек (замороженный) – 400 г;
- Хлебные кроши/ чипсы – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Сыр – 200 г;
- Грибной соус – 350 г;
Грибной соус можно приготовить самостоятельно или же заменить его соусом бешамель. Обычный майонез также подойдет, но блюдо будет более калорийным.
Если хотите менее жирный соус, смешайте сметану с двумя чайными ложками кукурузного крахмала, яйцом и ложкой лимонного сока.
Приготовление
1. Отварите яичную лапшу в подсоленной воде. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. В глубокой миске смешайте грибной соус, молоко, горошек, консервированного тунца и помидоры. Добавьте сваренную лапшу.
3. Отправьте массу в духовку на 30 минут. Затем достаньте и перемешайте.
4. Смешайте хлебные крошки с растопленным сливочным маслом и посыпьте запеканку.
5. Натрите сыр и также посыпьте запеканку.
6. Отправьте запеканку в духовку еще на пять минут.
Готово! Приятного аппетита!