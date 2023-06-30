Запеканка из лапши и тунца: быстрый ужин для всей семьи

Чтобы разнообразить привычный ужин, попробуйте приготовить запеканку из лапши и тунца. Это блюдо вкусное, сытное и наверняка понравится всем членам семьи, а на его приготовление уйдет совсем немного времени.

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Перед приготовлением обязательно убедитесь, что у вас есть все ингредиенты. К слову, впоследствии вы сможете экспериментировать и добавлять другие ингредиенты – например, рыбу можно заменить говядиной или овощами для более легкого ужина.

Подробнее о том, как приготовить запеканку – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Яичная лапша – 360 г;

Консервированный тунец – 370 г;

Томат – 100 г;

Молоко – 250 мл;

Сливочное масло – 30 г;

Горошек (замороженный) – 400 г;

Хлебные кроши/ чипсы – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Сыр – 200 г;

Грибной соус – 350 г;

Грибной соус можно приготовить самостоятельно или же заменить его соусом бешамель. Обычный майонез также подойдет, но блюдо будет более калорийным.

Если хотите менее жирный соус, смешайте сметану с двумя чайными ложками кукурузного крахмала, яйцом и ложкой лимонного сока.

Приготовление

1. Отварите яичную лапшу в подсоленной воде. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. В глубокой миске смешайте грибной соус, молоко, горошек, консервированного тунца и помидоры. Добавьте сваренную лапшу.

3. Отправьте массу в духовку на 30 минут. Затем достаньте и перемешайте.

4. Смешайте хлебные крошки с растопленным сливочным маслом и посыпьте запеканку.

5. Натрите сыр и также посыпьте запеканку.

6. Отправьте запеканку в духовку еще на пять минут.