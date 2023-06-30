Дренажные напитки, которые стоит попробовать этим летом

Выводим лишнюю жидкость всего за неделю.

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Для поддержания отличного внешнего вила недостаточно одних упражнений в зале или диеты, на помощь стоит подтянуть дополнительные силы в виде напитков, которые помогают бороться с отечностью. Мы собрали топ самых эффективных напитков, которые точно стоит попробовать этим летом.

Лимонная вода

Наверное, каждый слышал о пользе воды с лимоном по утрам. На самом деле, лимон содержит около восьми видов кислот, и что самое интересное, он относится к ощелачивающим продуктам. Однако будьте аккуратны с этим напитком, если у вас проблемы с желудком. В остальных случаях смешиваем две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и выпиваем утром за 15 до завтрака. Уже через неделю вы забудете об отечности.

Петрушка в чае

Еще одно неплохое средство на замену лимонной воде. Чай из петрушки помогает довольно быстро избавиться от отеков по всему телу. Готовить этот напиток довольно просто: несколько чайных ложек свежей петрушки заливаем стаканом кипятка и ждем около 15 минут, пока напиток настоится. После процеживания можно сразу пить.

Морс

Знакомый с детства напиток оказался невероятно действенным в борьбе с отечностью. Кстати, можно приготовить не только морс, но и отвар из клюквенных листьев, эффект будет тем же. Завариваем листья по тому же принципу, что и чай, но все же напиток из ягод однозначно вкуснее. Попробуйте!

Кисель из овсянки