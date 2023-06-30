Почему сахар вреден детям и как хорошо его прячут от родителей

Сахар — повсюду. Иногда кажется, что это не так — вы ведь съели всего один кусочек шоколадки, откуда ещё взяться сахару в продуктах? На самом деле очень часто он находится в продуктах, которые вы даже и не могли подозревать — и в итоге дневная доза употреблённой вами сладости увеличивается в разы. А дети и вовсе склонны быть сладкоежками, и, если не ограничивать их в поедании шоколадок и конфет, возникает риск неприятных заболеваний и других негативных последствий.

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Тлум.Ру разбирается, чем сахар вреден для детского (и не только) здоровья, в каких продуктах прячется эта добавка и чем его можно безопасно и вкусно заменить.

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Чем вреден сахар?

Приготовьтесь: список будет большим и не очень приятным. Особенно грустно его читать, осознавая, что в большей части продуктов на полках магазинов сахар есть, и это вроде как нормально, все же это едят, верно? На самом деле за последние десятилетия уровень потребления сахара в килограммах на человека вырос в… несколько раз. Это абсолютно неестественно. И только вдумчивые родители могут начать ограждать своих детей (а заодно и себя — все ведь хотят быть здоровыми?) от злоупотребления вредным продуктом.

№ 1. Сахар вызывает скачки уровня глюкозы в крови

Нестабильный уровень сахара в крови может привести к перепадам настроения, усталости и головным болям. Если замечаете, что у вас часто плохой настрой, вы стали раздражительными и грустными, возможно, стоит сдать анализы на сахар в крови. Исследования показали, что соблюдение диеты, поддерживающей стабильный уровень сахара в крови, может улучшить настроение и повысить уровень энергии.

№ 2. Сахар увеличивает риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний

Вопреки стереотипам, один только сахар не провоцирует возникновение диабета — это куда более комплексное заболевание. Однако высокогликемические диеты всё равно являются фактором риска тяжёлых заболеваний: того самого диабета, сердечных и онкологических болезней и не только.

№ 3. Сахар ускоряет старение

Сахар влияет на химический состав вашего тела, но это не единственная проблема: он также может портить вашу кожу, способствуя образованию морщин и дряблости. После того, как сахар попадает в кровоток, он присоединяется к белкам. Смесь этих белков с сахаром приводит к тому, что кожа теряет эластичность и приводит к преждевременному старению.

№ 4. Сахар может повлиять на ваш иммунитет

Исследования показали, что сахар может влиять на то, как ваш организм борется с болезнями при помощи иммунной системы. Бактерии и дрожжи питаются сахаром, поэтому избыток глюкозы заставляет эти организмы накапливаться и вызывать инфекции. Ребёнок часто болеет? Уменьшить сахар в рационе — самое простое и первое, что можно сделать.

№ 5. Сахар вызывает кариес — и не только

Попав на зубы, сахар вызывает гниение более эффективно, чем любая другая пища. Важно чистить зубы не менее двух раз в день, чтобы сахар не подпитывал зубной налет и бактерии. Также хронические инфекции, например, вызванные проблемами с зубами, играют опредёленную роль в развитии сердечных заболеваний.

№ 6. Высокое содержание сахара в продуктах может привести к дефициту хрома

Если вы часто едите продукты, богатые сахаром, вполне возможно, что у вас разовьётся дефицит хрома в организме. Хром — это именно тот микроэлемент, который помогает регулировать уровень сахара в крови в организме. Хотя он и содержится в мясе, морепродуктах и растительных продуктах, его нехватка может возникнуть из-за частого употребления крахмала и сахара.

№ 7. Сахар влияет на когнитивные способности детей

Исследования показали, что уменьшение количества сахара в рационе школьников положительно влияет на их академические успехи. Если хотите, чтобы дети лучше учились школе, были внимательнее и лучше запоминали информацию — ограничьте количество сахара в их рационе.

ВАЖНО! То, что « сахар полезен для мозга» и « съешь шоколадку перед экзаменом, будешь лучше соображать» скорее миф, чем правда. Глюкоза, необходимая мозгу для работы, может быть получена из самых разных других продуктов, полезных при этом. А в сахаре никакой пользы, кроме вот этой быстрой подачи глюкозы, увы, нет.

№ 8. Сахар увеличивает уровень стресса

Когда мы находимся в состоянии стресса, наш организм сразу же переходит в режим «бей или беги», высвобождая большое количество гормонов. Точно такую же химическую реакцию имеет организм, когда уровень сахара в крови низкий. После того, как вы съели сладкий перекус, гормоны стресса начинают компенсировать падение, повышая уровень сахара в крови, и в результате вы чувствуете необъяснимую тревогу и раздражительность.

№ 9. Сахар заменяет важные питательные вещества

Потребление пустых калорий из добавленных сахаров затрудняет усвоение достаточного количества других питательных веществ. Исследования показали, что люди, которые потребляют больше всего сахара, потребляют меньше всего основных питательных веществ, особенно витаминов A, C, B-12 и кальция. Особенно это опасно для детей, которым витамины нужны для здоровых роста и развития.

Как распознать сахар и чем его заменить?

Институт медицины, который устанавливает рекомендуемые диетические нормы, не выявил официального количества сахара, которое считается нормальной дневной дозой. Всё дело в том, что сахар не является обязательным питательным веществом в вашем рационе. Однако общепринятой нормой считается не более 24 граммов сахара для женщин и 36 — для мужчин.

Так как же выяснить, есть ли в продуктах сахар? Самое простое — изучать состав на этикетках. Ищите следующие названия добавленного сахара и старайтесь либо избегать, либо сокращать количество или частоту употребления продуктов, в которых они содержатся. Кроме собственно сахара, нужно следить за следующими названиями:

коричневый сахар;

кукурузный подсластитель;

кукурузный сироп;

концентраты фруктовых соков;

кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;

мёд;

солодовый сахар;

патока;

молекулы, оканчивающиеся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза, но не сукралоза — её как раз можно). Особенно опасно фруктоза — продукты с её включением могут продавать как « без сахара», но на самом деле она такая же вредная, как и он сам, если речь не идёт о фруктах.

Общий сахар, включая добавленный, часто указывается на этикетках в граммах. Обращайте внимание на количество граммов сахара на порцию, а также на общее количество порций. Кроме того, следите за сахаром, который вы добавляете в еду или напитки. Около половины сахара поступает в наш организм из напитков, включая кофе и чай. Также сахар содержится в полуфабрикатах, соусах и хлебе (да-да, почти весь хлеб — с сахаром или патокой!), так что за их составами тоже нужно следить.

Однако, в попытках сократить количество сахара, совсем уж включать охоту на ведьм нужды нет, если ваш ребёнок и вы вполне здоровы, не имеете проблем с весом и располагаете хорошим метаболизмом. Тогда убирать его уж совсем не стоит, особенно из рациона ребёнка. Сахар — неполезная добавка, но в умеренных количествах она не нанесёт вреда. Сладости радуют детей, так что иногда порадовать ребёнка конфетой с любимым Ми-ми-мишкой можно — просто в меру.

А чем его заменить?

Если без сладкого никак, а вы всё-таки твёрдо решили, что нужно попытаться хоть где-то чем-то заменить сахар, рассказываем, что может послужить отличной альтернативой. Важно заметить: на вкус сахарозаменители могут показаться куда слаще, чем привычный нам сахар, поэтому использовать их стоит в меньших количествах. Также есть распространённый миф о том, что сахарозаменители тоже вредные. Это не совсем так: многие из них просто нейтральные, но никакого вреда не наносят. Основная опасность сахарозаменителей заключается в слабительном побочном эффекте, но это нужно ну очень много их съесть.

Стевия — её производят из одноимённого растения из Парагвая. Стевия отличается низкой калорийностью и содержит даже множество витаминов и минералов. Следует заметить, что её вкус достаточно специфичный, она очень сладкая.

Кленовый сироп — мягкий вариант сиропа (если речь идёт о натуральном кленовом сиропе) со специфическим вкусом. Сахар он вряд ли заменит, но послужит приятной альтернативой мёду или варенью;

Сироп топинамбура — имеет низкий гликемический индекс, его можно добавлять в пищу больным диабетом, но, конечно же, в меру. Его хорошо добавлять как в напитки, так и выпечку;

Мёд — натуральный мёд богат полезными веществами, но, тем не менее, его стоит употреблять аккуратно. Он состоит из углеводов, растворённых в небольшом количестве воды, так что он очень калорийный;

Сухофрукты — конечно, речи о том, чтобы добавлять этот подсластитель в чай или кофе, не идёт. Однако их можно есть просто так, как самостоятельную сладость, а также добавить в выпечку, украсить каши или йогурты. Сухофрукты не являются диетическим продуктом, но ими можно в меру заменять сладкое;

Сахарозаменители, разрешённые в употребление диабетикам. Прежде всего это эритрит и сукралоза, они считаются самыми безопасными. Если видите незнакомое название — гуглите, можно ли этот сахарозаменитель больным диабетом, не повышает ли он уровень сахара в крови и имеет ли низкий гликемический индекс. Ответы должны быть « да».

Теперь, когда вы понимаете негативное влияние сахара на тело и разум, пришло время быть более осторожным при выборе продуктов. Научившись распознавать добавленные сахара на этикетках, вы быстро разберётесь, какую еду не стоит покупать, а какая будет более полезной для вас и ваших детей.