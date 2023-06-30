Кофе, заваренный в чашке: что с ним не так
Одной из главных проблем, связанных с кофе, заваренным в чашку, является высокое содержание кофеина. Врачи предупреждают, что употребление больших количеств кофеина может вызвать нервозность, бессонницу, повышенное сердцебиение и даже сердечные проблемы у некоторых людей. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, потребление более 400 мг кофеина в день может привести к негативным последствиям для здоровья.
Кроме того, заваренный в чашку кофе может содержать повышенное количество ацетальдегида, вещества, которое образуется при обжарке кофейных зерен. Ацетальдегид является потенциально канцерогенным веществом и может повышать риск развития рака. Исследование, опубликованное в 2018 году в журнале "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention", показало, что употребление кофе с высоким содержанием ацетальдегида может увеличить риск развития рака пищевода.
Кроме того, заваренный в чашку кофе может быть источником акриламида - вещества, образующегося при обжарке кофейных зерен при высоких температурах. Акриламид также является потенциально канцерогенным веществом и может повышать риск развития рака. Исследование, проведенное в 2014 году в журнале "Food and Chemical Toxicology", показало, что употребление продуктов, содержащих акриламид, может быть связано с повышенным риском развития рака мочевого пузыря и почек.
Однако, несмотря на эти потенциальные проблемы, врачи отмечают, что умеренное употребление кофе может иметь некоторые положительные эффекты на здоровье. Кофе содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов. Кроме того, кофе может улучшить физическую и умственную активность, а также снизить риск развития некоторых заболеваний, таких как диабет типа 2 и болезнь Паркинсона