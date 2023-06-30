Кофе, заваренный в чашке: что с ним не так

Одной из главных проблем, связанных с кофе, заваренным в чашку, является высокое содержание кофеина. Врачи предупреждают, что употребление больших количеств кофеина может вызвать нервозность, бессонницу, повышенное сердцебиение и даже сердечные проблемы у некоторых людей. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, потребление более 400 мг кофеина в день может привести к негативным последствиям для здоровья.

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Кроме того, заваренный в чашку кофе может содержать повышенное количество ацетальдегида, вещества, которое образуется при обжарке кофейных зерен. Ацетальдегид является потенциально канцерогенным веществом и может повышать риск развития рака. Исследование, опубликованное в 2018 году в журнале "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention", показало, что употребление кофе с высоким содержанием ацетальдегида может увеличить риск развития рака пищевода.

Кроме того, заваренный в чашку кофе может быть источником акриламида - вещества, образующегося при обжарке кофейных зерен при высоких температурах. Акриламид также является потенциально канцерогенным веществом и может повышать риск развития рака. Исследование, проведенное в 2014 году в журнале "Food and Chemical Toxicology", показало, что употребление продуктов, содержащих акриламид, может быть связано с повышенным риском развития рака мочевого пузыря и почек.