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Вишневый пирог и киш с помидорами: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Вишневый пирог и киш с помидорами: 5 лучших рецептов недели
© unsplash.com

Киш с сыром и помидорами, клубничное пирожное со сливками, начос из лаваша и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

Вишневый пирог из слоеного теста

Слоеный вишневый пирог – вечная классика, которая придется по вкусу даже самому искушенному гурману. Преимущество этого пирога еще и в том, что для него вам потребуется минимум ингредиентов:

  • Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;
  • Вишня без косточек – 500 г;
  • Сахар – 200 г;
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Сахарная пудра – 50 г.

Подробный рецепт смотрите в нашем материале здесь.

Летний салат с яблоком и сельдереем

Легкое блюдо, которое зарядит ваш организм витаминами и не отразится на фигуре. Ингредиенты:

  • 1 кочан капусты;
  • 3 луковицы;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 большое зеленое яблоко;
  • 1 морковь;
  • 1 апельсин;
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Как готовить салат, читайте здесь.

Клубничное пирожное со взбитыми сливками

Этот нежный десерт буквально тает во рту. Для его приготовления вам понадобится:

  • Клубника – 700 г;
  • Сахар – 5 ст. ложек;
  • Мука – 380 г;
  • Разрыхлитель – 2 ч.ложки;
  • Сода – 0,5 ч. ложки;
  • Соль – 0, 5 ч. ложки;
  • Сливки жирные – 360 мл;
  • Охлажденные жирные сливки – 360 мл;
  • Сахар – 3 ст.ложки;
  • Ванилин – 1,5 ч.ложки;
  • Лимонная цедра – 1 ч.ложка.

Полный рецепт ищите здесь.

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Киш с сыром и помидорами

Киш – одно из тех блюд французской кухни, для которого не требуются хитрые ингредиенты или навыки шеф-повара. Чтобы его приготовить, необходимы:

  • Пшеничная мука – 300 г;
  • Куриное яйцо – 3 шт;
  • Сливочное масло – 150 г;
  • Помидоры черри – 300 г;
  • Соль – по вкусу;
  • Сливки 25% – 300 мл;
  • Базилик – 1 пучок;
  • Сыр – 150 г;
  • Вода – 8 ст. ложек;
  • Специи – по вкусу.

Подробный рецепт приготовления блюда читайте в нашем материале здесь.

Начос из лаваша

Начос — традиционная мексиканская закуска. Готовить ее очень легко и очень быстро. Для этого вам понадобится лаваш, оливковое масло и любимые специи: например, паприка, черный перец, прованские травы и куркума.

Рецепт смотрите в видео здесь.

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