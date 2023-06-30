Вишневый пирог и киш с помидорами: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Киш с сыром и помидорами, клубничное пирожное со сливками, начос из лаваша и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Вишневый пирог из слоеного теста
Слоеный вишневый пирог – вечная классика, которая придется по вкусу даже самому искушенному гурману. Преимущество этого пирога еще и в том, что для него вам потребуется минимум ингредиентов:
- Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;
- Вишня без косточек – 500 г;
- Сахар – 200 г;
- Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахарная пудра – 50 г.
Подробный рецепт смотрите в нашем материале здесь.
Летний салат с яблоком и сельдереем
Легкое блюдо, которое зарядит ваш организм витаминами и не отразится на фигуре. Ингредиенты:
- 1 кочан капусты;
- 3 луковицы;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 большое зеленое яблоко;
- 1 морковь;
- 1 апельсин;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Как готовить салат, читайте здесь.
Клубничное пирожное со взбитыми сливками
Этот нежный десерт буквально тает во рту. Для его приготовления вам понадобится:
- Клубника – 700 г;
- Сахар – 5 ст. ложек;
- Мука – 380 г;
- Разрыхлитель – 2 ч.ложки;
- Сода – 0,5 ч. ложки;
- Соль – 0, 5 ч. ложки;
- Сливки жирные – 360 мл;
- Охлажденные жирные сливки – 360 мл;
- Сахар – 3 ст.ложки;
- Ванилин – 1,5 ч.ложки;
- Лимонная цедра – 1 ч.ложка.
Полный рецепт ищите здесь.
Киш с сыром и помидорами
Киш – одно из тех блюд французской кухни, для которого не требуются хитрые ингредиенты или навыки шеф-повара. Чтобы его приготовить, необходимы:
- Пшеничная мука – 300 г;
- Куриное яйцо – 3 шт;
- Сливочное масло – 150 г;
- Помидоры черри – 300 г;
- Соль – по вкусу;
- Сливки 25% – 300 мл;
- Базилик – 1 пучок;
- Сыр – 150 г;
- Вода – 8 ст. ложек;
- Специи – по вкусу.
Подробный рецепт приготовления блюда читайте в нашем материале здесь.
Начос из лаваша
Начос — традиционная мексиканская закуска. Готовить ее очень легко и очень быстро. Для этого вам понадобится лаваш, оливковое масло и любимые специи: например, паприка, черный перец, прованские травы и куркума.
Рецепт смотрите в видео здесь.