Готовим куриные крылья в панировке

Хрустящие куриные крылышки — визитная карточка фаст-фуда. Но идти в KFC, чтобы их поесть, необязательно, можно повторить блюдо самостоятельно дома. Оно станет отличным перекусом, если вы ждете большую компанию друзей или планируете провести вечер за просмотром фильмов.