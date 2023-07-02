Готовим куриные крылья в панировке
Хрустящие куриные крылышки — визитная карточка фаст-фуда. Но идти в KFC, чтобы их поесть, необязательно, можно повторить блюдо самостоятельно дома. Оно станет отличным перекусом, если вы ждете большую компанию друзей или планируете провести вечер за просмотром фильмов.
Рассказываем, как быстро приготовить хрустящие снаружи и сочные внутри крылышки, в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Для приготовления куриных крыльев в панировке вам понадобится небольшое количество ингредиентов:
- куриные крылья 1 кг;
- мука 400 г;
- специи: соль, паприка, сухой чеснок, красный перец;
- растительное масло 200 мл.
Вместо муки можно также использовать измельченные кукурузные хлопья.
Способ приготовления
- Разрежьте куриные крылья пополам. Та часть крыльев, которая меньше, вам не понадобится.
- Проколите крылья с помощью вилки, засыпьте их специями и залейте стаканом воды.
- Оставьте крылья мариноваться минимум на два часа.
- Смешайте муку с теми же самыми специями и перемешайте.
- Достаньте крылья из маринада, обваляйте в муке со специями, снова обмокните в маринаде и опять обваляйте в муке.
- Обжарьте крылья в сотейнике с большим количеством масла до готовности. Можно после промокнуть их бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла.
Все, крылья готовы, можно подавать к столу с любимыми соусами!
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