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Готовим куриные крылья в панировке

Хрустящие куриные крылышки — визитная карточка фаст-фуда. Но идти в KFC, чтобы их поесть, необязательно, можно повторить блюдо самостоятельно дома. Оно станет отличным перекусом, если вы ждете большую компанию друзей или планируете провести вечер за просмотром фильмов.

Готовим куриные крылья в панировке
© unsplash.com

Рассказываем, как быстро приготовить хрустящие снаружи и сочные внутри крылышки, в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Для приготовления куриных крыльев в панировке вам понадобится небольшое количество ингредиентов:
  • куриные крылья 1 кг;
  • мука 400 г;
  • специи: соль, паприка, сухой чеснок, красный перец;
  • растительное масло 200 мл.

Вместо муки можно также использовать измельченные кукурузные хлопья.

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Способ приготовления

  1. Разрежьте куриные крылья пополам. Та часть крыльев, которая меньше, вам не понадобится.
  2. Проколите крылья с помощью вилки, засыпьте их специями и залейте стаканом воды.
  3. Оставьте крылья мариноваться минимум на два часа.
  4. Смешайте муку с теми же самыми специями и перемешайте.
  5. Достаньте крылья из маринада, обваляйте в муке со специями, снова обмокните в маринаде и опять обваляйте в муке.
  6. Обжарьте крылья в сотейнике с большим количеством масла до готовности. Можно после промокнуть их бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла.

Все, крылья готовы, можно подавать к столу с любимыми соусами!

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