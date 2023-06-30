Диетолог рассказала, можно ли есть киви с кожурой

Может ли употребление киви с кожурой быть опасным для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24.

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По словам специалиста, для людей со здоровым желудочно-кишечным трактом кожура киви опасности не представляет.

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует хорошо промыть киви под проточной водой, а затем ополоснуть кипяченой, прежде чем есть. Эксперт напоминает, что кожура киви содержит больше витамина C и антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Кожура также является хорошим источником клетчатки, которая помогает очищать организм от токсинов и способствует обновлению кишечника.