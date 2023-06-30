Биохимик раскрывает секреты идеального шашлыка

«Все сводится к тому, насколько хорошо вы можете заставить мышечные белки делать то, что вы хотите, а не то, что они хотели бы делать», — рассказывает адъюнкт-профессор химии и биохимии Техасского университета в Далласе Джереми Гассенсмит.

Во-первых, коллаген. В мясе он выглядит как три нити скрученной пряжи, которые раскручиваются по мере нагревания. Затем они связываются с водой, поэтому важно, чтобы мясо оставалось влажным при температуре от 71° C до 82° C. Если температура слишком низкая, они не раскрутятся и мясо будет жестким. Слишком много жара — коллаген спутается туже, не пропуская влагу, и вы получите сухой кусок мяса. Эта формула особенно важна, когда вы занимаетесь говяжьей грудинкой. Мышцы, которые много работают, как правило, имеют много коллагена.