Диетолог назвала 5 ускоряющих метаболизм продуктов для завтрака

Один из лучших способов ускорить обмен веществ — завтракать продуктами с высоким содержанием клетчатки. Такая еда полезна для здоровья кишечника, помогает оставаться стройным и разогнать обмен веществ. Диетолог Лиза Ричардс назвала топ-5 лучших продуктов, пишет американское издание She Finds.

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— Продукты с высоким содержанием клетчатки, как правило, более сытные, что способствует насыщению и снижает вероятность переедания в течение дня. Они могут предотвратить ненужные перекусы и помочь поддерживать дефицит калорий для похудения, — объяснила диетолог Ричардс. По ее словам, клетчатка замедляет пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, и все это помогает не тянуться к вредным закускам.

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Овсянка

Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая образует гелеобразное вещество в пищеварительной системе. Оно замедляет переваривание и способствует ощущению сытости. Это помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает упадок сил.

Ричардс посоветовала дополнить кашу ягодами, семенами чиа или столовой ложкой молотого льняного семени.

Семена чиа

Семена чиа — это источник питательных веществ, богатых клетчаткой и незаменимыми омега-3 жирными кислотами. При замачивании в жидкости они образуют гелеобразную консистенцию, расширяются в желудке и способствуют ощущению сытости.

Специалист предложила воспользоваться простым рецептом пудинга из семян чиа: нужно просто залить их молоком, добавить немного меда или кленового сиропа и убрать в холодильник на ночь. Утром можно добавить к лакомству немного ягод и наслаждаться полезным завтраком.

Ягоды

Все ягоды, от малины до черники и клубники, содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение и общее здоровье кишечника. Смузи — отличный способ сочетать ягоды с овощами и другими ингредиентами.

По словам диетолога, можно отправить в блендер горсть шпината или капусты, ягоды, семена чиа или молотое льняное семя.

Тост из цельного зерна

Тосты из цельнозерновой муки имеют множество преимуществ в сравнении с рафинированным белым хлебом.

— Цельные зерна пшеницы содержат больше отрубей и зародышей, которые богаты клетчаткой и другими питательными веществами. Продукт регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровый обмен веществ, — пояснила Ричардс.

Для приготовления утреннего тоста можно выбрать любой вид полезного орехового масла, например миндальное или арахисовое, и положить сверху ломтики фруктов.

Авокадо