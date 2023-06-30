Диетолог назвала 5 ускоряющих метаболизм продуктов для завтрака

Диетолог назвала пять ускоряющих метаболизм продуктов для завтрака
Один из лучших способов ускорить обмен веществ — завтракать продуктами с высоким содержанием клетчатки. Такая еда полезна для здоровья кишечника, помогает оставаться стройным и разогнать обмен веществ. Диетолог Лиза Ричардс назвала топ-5 лучших продуктов, пишет американское издание She Finds.
— Продукты с высоким содержанием клетчатки, как правило, более сытные, что способствует насыщению и снижает вероятность переедания в течение дня. Они могут предотвратить ненужные перекусы и помочь поддерживать дефицит калорий для похудения, — объяснила диетолог Ричардс. По ее словам, клетчатка замедляет пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, и все это помогает не тянуться к вредным закускам.
Овсянка
Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая образует гелеобразное вещество в пищеварительной системе. Оно замедляет переваривание и способствует ощущению сытости. Это помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает упадок сил.
Ричардс посоветовала дополнить кашу ягодами, семенами чиа или столовой ложкой молотого льняного семени.
Семена чиа
Семена чиа — это источник питательных веществ, богатых клетчаткой и незаменимыми омега-3 жирными кислотами. При замачивании в жидкости они образуют гелеобразную консистенцию, расширяются в желудке и способствуют ощущению сытости.
Специалист предложила воспользоваться простым рецептом пудинга из семян чиа: нужно просто залить их молоком, добавить немного меда или кленового сиропа и убрать в холодильник на ночь. Утром можно добавить к лакомству немного ягод и наслаждаться полезным завтраком.
Ягоды
Все ягоды, от малины до черники и клубники, содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение и общее здоровье кишечника. Смузи — отличный способ сочетать ягоды с овощами и другими ингредиентами.
По словам диетолога, можно отправить в блендер горсть шпината или капусты, ягоды, семена чиа или молотое льняное семя.
Тост из цельного зерна
Тосты из цельнозерновой муки имеют множество преимуществ в сравнении с рафинированным белым хлебом.
— Цельные зерна пшеницы содержат больше отрубей и зародышей, которые богаты клетчаткой и другими питательными веществами. Продукт регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровый обмен веществ, — пояснила Ричардс.
Для приготовления утреннего тоста можно выбрать любой вид полезного орехового масла, например миндальное или арахисовое, и положить сверху ломтики фруктов.
Авокадо
Авокадо — источник полезного жира. Овощ регулирует аппетит и помогает стройнеть. Специалист посоветовала добавлять авокадо в смузи или намазывать на тост из цельнозерновой муки.