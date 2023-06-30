Врач назвала продукты, помогающие контролировать вес

Всё потому, что в этих продуктах есть «хорошие» углеводы. Да, оказывается, не все углеводы — зло.

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Сложные углеводы помогают дольше оставаться сытым и, в отличие от простых, не приводят к резким скачкам сахара в крови. Где их взять? Вот 10 продуктов, в которых их предостаточно.

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Сложные углеводы: список продуктов

Смысла совсем отказывать себе в углеводах нет, ведь они — основной источник энергии. Ежедневно на каждый килограмм веса должно приходиться 2–6 г углеводов, в зависимости от возраста, образа жизни и состояния здоровья, рассказала врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филёва изданию «Доктор Питер». Вот где можно найти полезные углеводы:

Бурый (нешлифованный, коричневый) рис. В 100 г крупы примерно 70–77 г сложных углеводов. А ещё витамин В, фолиевая кислота, марганец и глютен. Отруби: овсяные, ячменные и рисовые. В них содержится от 50 до 75 г сложных углеводов на 100 г продукта. Плюс витамины группы В, А, Е и PP, минералы и клетчатка. Овсяные хлопья: 65–67 г полезных углеводов. Приятный бонус: овсянка нормализует уровень сахара в крови и помогает работе ЖКТ. Булгур: 65 г углеводов на 100 г крупы. Заодно это источник растительного белка и клетчатки, калия, магния, витаминов группы В, РР. 5. Гречка. Содержит 57 г медленных углеводов (сложные углеводы называют и так). Да ещё и белок. Такой состав делает эту крупу максимально питательным продуктом. Чечевица: 46,5 г углеводов на 100 г продукта. К тому же в ней тоже полно белка, а ещё она покрывает треть дневной потребности человека в пищевых волокнах; Нут: 46,2 г углеводов. И не только, есть ещё кальций, кремний, фосфор, железо, кобальт, марганец, медь, селен, калий, цинк, витамины группы В. Паста из твёрдых сортов пшеницы: 20 г углеводов. Если паста качественная, в ней не так уж много калорий. Отварная кукуруза: 18 г углеводов. И много полезного для пищеварения витамина В5. Картофель: 16–19 г углеводов. Вот только готовить его нужно правильно — жареный и фри не годятся для ЗОЖ.

В каких продуктах содержится белок

Организму нужны не только углеводы. Они вместе с белками и жирами составляют основу любого рациона. Пища — это одновременно и топливо, и строительный материал для клеток нашего организма. Белки, например, нужны для роста и укрепления мышц. За это белковую пищу так уважают спортсмены. Какие продукты, помимо мяса, богаты белком:

рыба, особенно дикая, и морепродукты;

куриные и перепелиные яйца;

молочка: творог, брынза, сыр, белый йогурт;

бобовые: фасоль, чечевица, нут или маш.

Но надо иметь в виду, что из растительных продуктов белок усваивается хуже из-за большого содержания пищевых волокон, предупреждают в Роспотребнадзоре. Да и перебарщивать с белками — и особенно красным мясом — нельзя , особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с повышенным холестерином. В каких продуктах содержатся жиры Те, кто худеет, жиров в рационе обычно боятся, потому что с ними легко набрать вес. На самом деле есть полезные жиры, которые похудению даже способствуют. Вот в каких продуктах можно найти полезные жиры:

авокадо,

куриные яйца,

рыба: лосось, тунец, треска, сельдь, сардина,

греческий йогурт,

оливковое масло.