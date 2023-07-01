Как выбрать вкусную черешню: простые советы

При выборе черешни для покупки, чтобы избежать разочарования и предотвратить возможное отравление, следует обратить внимание на несколько важных особенностей ягоды. Советы дали эксперты издания «А теперь внимание!».

Отмечается, что у хорошей черешни плодоножка обычно зеленая, эластичная и не сухая. Сама ягода должна обладать блестящей кожицей и быть свободной от трещин и вмятин, а ее мякоть должна быть плотной и упругой. Если кожица матовая, это может указывать на то, что ягода уже давно сорвана.