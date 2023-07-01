Для любителей оригинальных сочетаний: готовим салат в азиатском стиле
Как вам сочетание копченой рыбы, авокадо и манго? Не очень привычно, согласитесь, но почему бы не попробовать, если вы не против поэкспериментировать. Предлагаем классный рецепт, который удивит и порадует.
Ингредиенты:
Для салата:
- Форель слабосоленая или подкопченая — 250 г
- Манго крупное —1 шт
- Авокадо — 2 шт
- Лук красный — 1/2 небольшой луковицы
- Кинза — 1/2 пучка или по вкусу
Для заправки:
- Соевый соус — 50 мл
- Кунжутное масло — 1 ст.л.
- Сок 1 лайма
Процесс приготовления:
Рыбу отделить от шкурки и убрать кости, если есть. Манго и авокадо почистить, удалить косточку. Нарезать рыбу, манго и авокадо кусочками примерно 1х1 см. Лук почистить и мелко нарезать. Кинзу мелко нарезать. Выложить подготовленные ингредиенты в миску и перемешать.
Ингредиенты для заправки смешать венчиком до однородности. Пропорции можно корректировать по вкусу, поэтому добавляйте немного и пробуйте.
Заправить салат и наслаждаться.