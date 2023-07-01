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Для любителей оригинальных сочетаний: готовим салат в азиатском стиле

Как вам сочетание копченой рыбы, авокадо и манго? Не очень привычно, согласитесь, но почему бы не попробовать, если вы не против поэкспериментировать. Предлагаем классный рецепт, который удивит и порадует.

Для любителей оригинальных сочетаний: готовим салат в азиатском стиле
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для салата:
  • Форель слабосоленая или подкопченая — 250 г
  • Манго крупное —1 шт
  • Авокадо — 2 шт
  • Лук красный — 1/2 небольшой луковицы
  • Кинза — 1/2 пучка или по вкусу
Для заправки:
  • Соевый соус — 50 мл
  • Кунжутное масло — 1 ст.л.
  • Сок 1 лайма

Процесс приготовления:

Рыбу отделить от шкурки и убрать кости, если есть. Манго и авокадо почистить, удалить косточку. Нарезать рыбу, манго и авокадо кусочками примерно 1х1 см. Лук почистить и мелко нарезать. Кинзу мелко нарезать. Выложить подготовленные ингредиенты в миску и перемешать.

Ингредиенты для заправки смешать венчиком до однородности. Пропорции можно корректировать по вкусу, поэтому добавляйте немного и пробуйте.

Заправить салат и наслаждаться.