Четыре рецепта десертов с вишней, чтобы не упустить сезон
Сезон вишни не так долог, как хотелось бы, поэтому важно успеть им воспользоваться. Если вы любите выпечку, начинка из этой полезной ягоды будет отличным решением, предлагаем хорошие для этого рецепты.
Вишневый десерт
Ингредиенты:
Вишня (без косточки) — 200 г
Сахар — 100 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Печенье шоколадное — 100 г
Творог — 250 г
Сливки — 120 мл
Сахарная пудра — 100 г
Шоколад — 50 г
Процесс приготовления:
Приготовить вишневый сироп. Для этого вишню без косточек засыпать сахаром, добавить ванильный сахар и поставить на небольшой огонь. Довести до кипения и варить 10 минут, постоянно помешивая. Затем снять с огня и остудить.
Творог взбить со сливками и сахарной пудрой в пышную кремообразную массу.
Печенье разломать на кусочки. На дно креманок выложить слой печенья.
Сверху положить часть вишни вместе с сиропом. Затем выложить слой творожной массы. Затем снова слой печенья. Слой вишни с сиропом.
Сверху равномерно распределить творожную массу. Убрать креманки с десертом в холодильник на 1 час.
Штрудель с вишней
Ингредиенты:
Слоеное тесто (дрожжевое) — 300 г
Желток (для смазывания) — 1 шт
Вишня без косточки — 300 г
Крахмал — 2 ст. л.
Сахар — 4-5 ст. л.
Ванилин — щепотка
Сахарная пудра — для присыпки
Процесс приготовления:
В кастрюле смешиваем все ингредиенты для начинки: вишня, сахар, крахмал, ванилин. Варим около 4-5 минут.
Начинку перекладываем в другую емкость, накрываем пленкой и оставляем остывать.
Рабочую поверхность немного присыпаем мукой и раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Выкладываем начинку, сворачиваем в рулет и хорошо защипываем края.
Аккуратно перекладываем на противень (предварительно застилаем пергаментом). Смазываем желтком.
Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 15-25 минут. В конце посыпаем сахарной пудрой.
Шоколадный клафути с вишней
Ингредиенты:
Яйца куриные — 3 шт
Сахар — 120 г
Мука — 80 г
Какао — 50 г
Молоко коровье — 300 мл
Цедра лимона
Вишня — 1 стакан
Сахарная пудра — 2 ч. л.
Масло сливочное — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
В лимонную цедру добавить яйца, перемешать.
Затем добавить все остальные ингредиенты: муку, какао, яйца, сахар, молоко. Тщательно вбить миксером. Получится очень жидкое тесто, похожее на блинное. Не стоит пугаться, так и должно быть.
Небольшую форму смазать сливочным маслом и выложить в нее вишню, предварительно очистив ее от косточек.
Аккуратно перелить тесто в форму. Ягоды при этом поднимутся.
Выпекать клафути примерно 45-50 минут при температуре 180 градусов. Сверху можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежей ягодой.
Блонди с вишней
Ингредиенты:
Маргарин — 115 г
Сахар — 200 г
Яйцо — 1 шт
Ванилин — 2 ч. л.
Мука — 160 г
Темный шоколад — 50 г
Вишня без косточек — 100 г
Процесс приготовления:
Растопить маргарин в микроволновой печи.
Соединить в большой миске растопленный маргарин, сахар, яйцо, ванилин и перемешать.
Постепенно ввести муку. Добавить вишню и шоколад, порубленный на мелкие кусочки. Аккуратно перемешать, стараясь не повредить ягоды.
Выложить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой и разровнять поверхность.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут до готовности. Остудить блонди в форме в течение минимум 1 часа.