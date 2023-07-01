Эксперт объяснил, способна ли кока-кола провоцировать рак

Подсластитель аспартам (Aspartame E951) нередко характеризуют как вещество, способствующее образованию раковых клеток. Однако его опасность не доказана, его можно считать только "возможным канцерогеном", рассказал "Российской газете" заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Бессонов.

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По словам специалиста, подсластитель изучают больше 30 лет, и в количествах, которые установлены для его употребления (40 мг на кг массы тела, или 7-8 литров напитка в день), он безопасен. Статус возможного канцерогена, то есть вещества, которое потенциально может вызывать рак, свидетельствует только о том, что к аспартаму следует привлечь дополнительное внимание.

Статус возможного канцерогена есть также у солнечного света, экстракта алое вера, бекона, этанола. Аспартаму его пока только предлагает присвоить только одна организация, и этого не случится до рассмотрения Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA).

Сомнения в безопасности каких-либо компонентов всегда влекут за собой запрет на их использование. Тем не менее, говорит Бессонов, эти сомнения должны быть обоснованными.

В отношении возможных канцерогенов важна мера. Эксперт напомнил, что находиться на солнце в середине дня тоже вредно, но пребывание на солнце не всегда напрямую связано с развитием у человека онкологического заболевания. При этом риском можно управлять — закрывать кожу от солнца, использовать специальный крем.