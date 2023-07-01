Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять в жару
Диетолог Галина Леонтьева рассказала о том, что из продуктов лучше всего подходит для употребления в жаркую погоду, а также о том, чего следует избегать.
В своем интервью для E1.RU специалист напомнила о важности поддержания водного баланса организма. В связи с этим лучше всего при жаре использовать обычную питьевую воду или минералку.
По ее словам, не рекомендуется употреблять газированные напитки и соки, поскольку они усиливают чувство жажды. Кроме того, в жаркую погоду также следует исключить кофе.
Эксперт посоветовала для утоления жажды пить черный или зеленый чай, а также кефир и айран. Она подчеркнула, что от употребления алкогольных напитков нужно полностью воздерживаться, чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе организма.
Леонтьева посоветовала употреблять в пищу зелень, фрукты и овощи, морепродукты, молоко, яйца и рыбу, однако количество потребляемого мяса в жару лучше снизить.
«Когда на улице тепло или даже жарко, снижается секреция пищеварительных желез, нарушается двигательная функция. И поэтому более жирное мясо и калорийные десерты нам труднее усваивать», — объяснила эксперт.