Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять в жару

Диетолог Галина Леонтьева рассказала о том, что из продуктов лучше всего подходит для употребления в жаркую погоду, а также о том, чего следует избегать.

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В своем интервью для E1.RU специалист напомнила о важности поддержания водного баланса организма. В связи с этим лучше всего при жаре использовать обычную питьевую воду или минералку.

По ее словам, не рекомендуется употреблять газированные напитки и соки, поскольку они усиливают чувство жажды. Кроме того, в жаркую погоду также следует исключить кофе.

Эксперт посоветовала для утоления жажды пить черный или зеленый чай, а также кефир и айран. Она подчеркнула, что от употребления алкогольных напитков нужно полностью воздерживаться, чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе организма.

Леонтьева посоветовала употреблять в пищу зелень, фрукты и овощи, морепродукты, молоко, яйца и рыбу, однако количество потребляемого мяса в жару лучше снизить.