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Эндокринолог Поляков перечислил продукты с желчегонным эффектом

Устранить застой желчи можно не только с помощью лекарств, но и употребляя определенные продукты. Их "Вечерней Москве" назвал эндокринолог Антон Поляков.

Эндокринолог перечислил продукты с желчегонным эффектом
© Pxhere

По словам специалиста, во многих медикаментах, которые выводят из организма желчь, действующим веществом выступает артишок. В рацион полезно включать горькие продукты, которые стимулируют функцию желудка и помогают опорожнить желчный пузырь. Это хрен, редька, чеснок, грейпфрут, лук.

Жирная пища и масла тоже благотворно воздействуют на работу желчного пузыря. Благодаря им отток желчи усиливается.

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