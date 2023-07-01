Эндокринолог перечислил продукты с желчегонным эффектом

Устранить застой желчи можно не только с помощью лекарств, но и употребляя определенные продукты. Их "Вечерней Москве" назвал эндокринолог Антон Поляков.

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По словам специалиста, во многих медикаментах, которые выводят из организма желчь, действующим веществом выступает артишок. В рацион полезно включать горькие продукты, которые стимулируют функцию желудка и помогают опорожнить желчный пузырь. Это хрен, редька, чеснок, грейпфрут, лук.

Жирная пища и масла тоже благотворно воздействуют на работу желчного пузыря. Благодаря им отток желчи усиливается.