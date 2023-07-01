Фруктовая диета: можно ли похудеть на одних персиках
Диетолог Кривошеева посоветовала россиянам не сидеть долго на фруктовой диете. По словам специалиста, летом люди часто пытаются запрыгнуть в последний вагон поезда стремительно худеющих, чтобы хотя бы к концу августа привести себя в приемлемую форму. В июле начинается сезон нектаринов и персиков, и многие, начитавшись о пользе фруктовой диеты, массово скупают плоды. Однако долго сидеть на таком питании крайне нежелательно.
Можно ли похудеть с помощью фруктов
Краткий ответ: да, их можно включить в диетическое меню. Персики или нектарины тоже подойдут. Как рассказала Life.ru эндокринолог, диетолог клиники «Медси» Анна Кривошеева, они содержат очень мало калорий и много питательных веществ — клетчатку, калий витамины А и С.
Полезных свойств у этих фруктов тоже довольно много:
- снижение уровня сахара в крови;
- уменьшение воспаления сосудов;
- снижение риска развития рака, диабета и ожирения;
- благотворное влияние на зрение.
- Но есть у персиков с нектаринами и минусы, из-за которых долгое время сидеть на такой фруктовой диете нельзя.
Минусы диеты на фруктах
Дело в том, что в день можно съедать не более 400 г фруктов, отметила Кривошеева. Поэтому и персики, и нектарины могут стать частью здорового меню, но никак не заменой всему разнообразию рациона.
Несмотря на свои полезные свойства, это всё же фрукты, и их переедание в итоге скажется на уровне сахара в крови. Кроме того, человек нуждается во многих полезных элементах, которых нет в персиках и нектаринах.
Ну а кому-то эти фрукты и вовсе противопоказаны:
диабетикам, аллергикам или людям с непереносимостью;
людям с заболеваниями ЖКТ (гастритом, язвой).
Впрочем, некоторые врачи полагают, что диабетики всё же могут есть персики, но в очень небольшом количестве.
В каких фруктах больше всего калорий
С некоторым фруктами стоит быть поосторожнее и здоровым людям: уж слишком они калорийные, и много их кушать нельзя.
Один из таких — банан. Всего один плод может содержать порядка 200 килокалорий. Поэтому если всё же захотелось бананчика — берите зелёный: в них меньше фруктозы и побольше клетчатки.
За первое место в топе калорийных фруктов борется и виноград, как один из самых сладких. Всего в 100 г присутствует до 20 г сахаров. Так что есть виноградик надо понемногу, хоть он и жутко полезный помимо прочего.