Фруктовая диета: можно ли похудеть на одних персиках

Диетолог Кривошеева посоветовала россиянам не сидеть долго на фруктовой диете. По словам специалиста, летом люди часто пытаются запрыгнуть в последний вагон поезда стремительно худеющих, чтобы хотя бы к концу августа привести себя в приемлемую форму. В июле начинается сезон нектаринов и персиков, и многие, начитавшись о пользе фруктовой диеты, массово скупают плоды. Однако долго сидеть на таком питании крайне нежелательно.

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Можно ли похудеть с помощью фруктов

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Краткий ответ: да, их можно включить в диетическое меню. Персики или нектарины тоже подойдут. Как рассказала Life.ru эндокринолог, диетолог клиники «Медси» Анна Кривошеева, они содержат очень мало калорий и много питательных веществ — клетчатку, калий витамины А и С.

Полезных свойств у этих фруктов тоже довольно много:

снижение уровня сахара в крови;

уменьшение воспаления сосудов;

снижение риска развития рака, диабета и ожирения;

благотворное влияние на зрение.

Но есть у персиков с нектаринами и минусы, из-за которых долгое время сидеть на такой фруктовой диете нельзя.

Минусы диеты на фруктах

Дело в том, что в день можно съедать не более 400 г фруктов, отметила Кривошеева. Поэтому и персики, и нектарины могут стать частью здорового меню, но никак не заменой всему разнообразию рациона.

Несмотря на свои полезные свойства, это всё же фрукты, и их переедание в итоге скажется на уровне сахара в крови. Кроме того, человек нуждается во многих полезных элементах, которых нет в персиках и нектаринах.

Ну а кому-то эти фрукты и вовсе противопоказаны:

диабетикам, аллергикам или людям с непереносимостью;

людям с заболеваниями ЖКТ (гастритом, язвой).

Впрочем, некоторые врачи полагают, что диабетики всё же могут есть персики, но в очень небольшом количестве.

В каких фруктах больше всего калорий

С некоторым фруктами стоит быть поосторожнее и здоровым людям: уж слишком они калорийные, и много их кушать нельзя.

Один из таких — банан. Всего один плод может содержать порядка 200 килокалорий. Поэтому если всё же захотелось бананчика — берите зелёный: в них меньше фруктозы и побольше клетчатки.