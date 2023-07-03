Назван лучший способ засолки рыбы

Хорошо просоленной считается рыба, выдержанная в соли в пропорции 1:1 более 48 часов, рассказала врач Мария Меньшикова.

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Безопасно засолить рыбу в домашних условиях позволит соблюдение ряда определенных правил, заявила нутрициолог «Теледоктор24» Мария Меньшикова.

Предварительно важно тщательно очистить рыбу и удалить из нее все внутренности, подчеркнула она. Специалист рекомендовала солить рыбу в пропорции 1:1 — на один килограмм рыбы использовать один килограмм соли. Дополнительный аромат и вкус рыбе может придать солевую смесь из добавок различных специй, трав или сахара по вкусу, отмечает Меньшикова.

Обычно для соления рыбы в домашних условиях требуется от 24 до 48 часов. Однако точное время может зависеть от размера и вида рыбы, а также способа посола, подчеркивает нутрициолог. Малосольную рыбу выдерживают менее 24 часов, а хорошо просоленной считается рыба с выдержкой более 48 часов. Засолка сухим способом уплотняет мясо, рассол — делает рыбу более нежной.

Если надо срочно посолить красную рыбу, то необходимо нарезать ее — в охлажденном виде — тонкими кусочками. Продукт будет готов через час-полтора.