Лучшие сыры: как их найти в магазине и на что обратить внимание

Роспотребнадзор посоветовал обращать внимание на запах и корку при выборе сыра. Вообще сыров и сырных продуктов в магазинах — огромное количество. При этом далеко не все люди знают, по каким признакам можно выбрать лучшие, и нередко натыкаются на такие себе по качеству товары. Поэтому в ведомстве решили рассказать, как можно определить: хороший сыр или не очень.

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Какой сыр выбрать и на что обратить внимание

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Как объяснили в Роспотребнадзоре, есть несколько вещей, которые нужно изучить перед тем, как хватать сыр и бежать на кассу:

состав сыра, указанный на этикетке;

упаковка (желательно, чтобы она была фабричной, это такая гарантия отсутствия вредных бактерий).

Натуральный сыр должен состоять из сырого коровьего молока (первый или высший сорт), сырого обезжиренного молока, сырых сливок, соли, бактериальных заквасок и концентратов молочно-кислых бактерий.

Ничего страшного, если в составе будут натуральные красители, такие как экстракт аннато или бета-каротин.

Важное уточнение: натуральный сыр — совсем не дешёвый продукт. Поэтому если вы покупаете что-то не очень дорогое, то велика вероятность, что домой вы унесёте сырный продукт, а не сыр.

Признаки хорошего сыра

Есть несколько внешних признаков, по которым можно определить, что сыр качественный.

Корка у сыра должна быть ровной и тонкой, в полимерной плёнке и без повреждений.

Запах должен быть слегка кисловатым или сладковато-пряным, сырным. Если от сыра воняет тухлятиной, горечью или салом — это плохой продукт.

Плесени на сыре быть не должно, если только это не особый сорт.

Цвет у сыра должен быть ровным, белым или светло-жёлтым.

Сыр должен быть не рыхлым и потрескавшимся, а эластичным.

Кроме того, сыр должен иметь ровный рисунок на разрезе, который разнится в зависимости от сорта. Например, рисунок голландского сыра должен быть угловатой или круглой овальной формы. Неровностей на хорошем сыре не будет.

Вред сыра

Отметим, что даже натуральный сыр не рекомендуется есть некоторым людям. Среди них:

больные подагрой и те, у кого выделяется большое количество солей мочевой кислоты;

гипертоникам и тем, у кого проблемы с сосудами;

больным артритом и мигренью.