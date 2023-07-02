Чем полезен хлеб и какой выбрать

Нутрициолог Вишнякова: лучше всего покупать цельнозерновой хлеб. В последнее время сторонники правильного питания (пэпэшники) спускают всех собак на старый добрый батон белого — и для здоровья он вреден, и толстеют от него, и все беды из-за пшеничной муки и дрожжей. А вот хлебцы с хорошим составом — это вещь. Член Российского союза нутрициологов и диетологов, сертифицированный специалист по питанию детей Виктория Вишнякова согласна, что белый хлеб — не лучший вариант для здорового питания. И вот почему.

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Какой хлеб полезнее

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Специалист объяснила, что хлеб — нормальная составляющая рациона, а не враг или виновник всех болезней и свисающих боков. Если отдать предпочтение цельнозерновому варианту, то это сложный углевод — ничего плохого в таком продукте нет. Наоборот, это источник энергии и клетчатки.

Для обычной муки высшего сорта берут максимально очищенное зерно. Продукты из неё насыщают, организм получает энергию. С хлебом, в котором присутствует зерно в оболочке и шелухе, человек получает ещё и клетчатку. А энергия будет высвобождаться постепенно, и чувство насыщения продлится дольше.

Какой хлеб купить

Специалист рассказала телеграм-каналу DocDeti & DocMed, чего не должно быть в составе правильного хлеба.

Мука высшего сорта. Допускается небольшое количество, но этот ингредиент не должен стоять на первом месте. Идеально, если в начале списка будет мука 2-го сорта, обойная или обдирная.

Сахар. Так как речь не идёт о десерте, то незаметная, но вредная сладость нам ни к чему.

Заменители сахара. Никакой фруктозы, патоки, сиропов или повидла. Лишние сахара нам всё ещё не нужны.

А ещё состав у хлеба должен быть коротким — чем больше сложных слов, тем хуже.

Кстати, специалист объяснила, что дрожжевой и бездрожжевой хлеб — это чистый маркетинг. Всё потому, что при выпечке все дрожжи гибнут и разницы для здоровья никакой нет. Если не верите, то почитайте тут.

Так что белый батон на самом деле не такой уж и необходимый в рационе продукт. Это, скорее, выпечка или булочка, объяснила нутрициолог. А к здоровому питанию он отношения не имеет.

Чем заменить хлеб

Если вы взялись за своё питание, то вопрос, чем заменить белый хлеб, наверняка стоит остро. Вот список того, чем его можно заменить:

цельнозерновой или ржаной хлеб;

лаваш;

нори (красная водоросль);

хлебцы;

домашний хлеб.

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