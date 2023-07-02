Диетолог рассказала об опасности баклажанов

Врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с изданием Москва24 рассказала о том, что далеко не все баклажаны полезны для здоровья.

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По словам специалиста, опасность для здоровья могут представлять перезрелые баклажаны – в них содержится большое количество соланина. Соланин – ядовитое вещество, которое выполняет защитную функцию для плода, отгоняя насекомых.

Несмотря на то, что в баклажанах много полезных и важных для здоровья человека микроэлементов и витаминов, соланин способен вызвать отравление.

Врач посоветовала проверять овощ прежде, чем употреблять его в пищу. Для этого нужно разрезать плод пополам и рассмотреть семечки – если они потемнели и появился неприятный запах, значит, баклажан перезрел и количество соланина в нем увеличилось – такой плод не стоит есть, дабы избежать пищевого отравления.