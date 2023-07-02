Как выбрать настоящие фермерские продукты в магазине: основные правила

Госдума планирует в ближайшее время законодательно закрепить понятие «фермерские продукты»: сейчас оно слишком расплывчатое, что вводит в заблуждение покупателей. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на ассортимент в магазинах.

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По словам зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, закон поможет продвинуть аграрные хозяйства и отсечь крупные компании, которые используют понятие «фермерские продукты» лишь для привлечения внимания покупателя.

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— Мы все ждем, что магазины поддержат такую инициативу, потому что сейчас производителем такой продукции может быть любая организация, а не только фермерское хозяйство. Когда в продуктовых появится отдельная полка с фермерскими товарами, люди будут лучше разбираться в этом понятии, — отметила она.

Сегодня убедиться в том, что продукт действительно произведен на ферме, в экологически чистых условиях, практически невозможно — для этого покупателю нужно лично посещать хозяйства.

В крупных городах в 99 процентах случаев такая продукция — уловка маркетологов. Шансы встретить настоящую фермерскую продукцию есть только на рынках.

— Главная отличительная черта фермерских продуктов — небольшой срок хранения. Например, кисломолочные товары не хранятся более пяти дней. Наличие в составе пищевых добавок и красителей свидетельствует о том, что производитель заменил натуральные компоненты, — рассказал владелец молочного хозяйства, фермер из Липецка Иван Слободянюк.

Еще один важный фактор — цена. Фермеры производят товары в ограниченном количестве. Из-за этого цена обычно выше магазинной на 20–30 процентов. Так, килограмм курицы у фермеров будет стоить 270 рублей, а не 225, как у мяса с завода.

— Проверяйте адреса изготовления. Есть вероятность, что вы увидите промышленное предприятие, которое выдает себя за небольшое сельское хозяйство, — советует Слободянюк.

Конечно, сейчас в городе существует совсем небольшое количество настоящих фермерских лавок. Их видно сразу: по размеру они совсем небольшие. И ассортимент в них, действительно, очень ограничен. В крупных торговых сетях фермерских товаров практически нет, потому что себестоимость производства высокая. Магазину не очень-то выгодно выставлять дорогой товар на фоне тех, что производятся в больших объемах и стоят дешевле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— К сожалению, число фермерских хозяйств сейчас значительно сокращается — все-таки большие производства вытесняют штучный продукт хорошего качества. Однако государство внедряет очень важные меры поддержки этой отрасли. В ближайшее время можно ожидать появления настоящей фермерской продукции на полках сетевиков благодаря изменениям в законе страны.

Как выбрать

Фермерские продукты становятся трендом среди москвичей. Многие уверены, что найти действительно натуральный и полезный продукт не так сложно — они есть в каждом магазине. Более того, многие рестораны также закупают продукцию именно у хозяйств, чтобы привлечь посетителя натуральностью ингредиентов их блюд. «ВМ» узнала, как правильно выбрать место для покупки фермерских продуктов.

У каждого магазина с такими товарами должны быть все документы — там указан и адрес фермы, и все остальные реквизиты. Запросите их, если сомневаетесь в качестве продукции.Большинство магазинов находятся за чертой города и рядом с фермами. В городе в основном торгуют тем, что производится на крупных заводах. Ассортимент должен быть небольшим — фермеры не производят свои товары большими партиями. В интернете предприимчивые бизнесмены закупают товар у фермеров, клеят яркую этикетку и продают на четверть дороже.

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