Кардиолог сообщил, что ореховые пасты снижают холестерин

Высокий уровень холестерина чреват серьезными заболеваниями, в том числе инсультами. С помощью еды можно контролировать количество холестерина в крови, например ореховые пасты способны его снижать. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

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По словам специалиста, полезны будут как цельные орехи, так и ореховое масло, паста. Фитостеролы, содержащиеся в этих продуктах, снижают концентрацию холестерина в крови.

Орехи также помогут людям с высоким уровнем холестерина, поскольку в них содержатся ненасыщенные жиры, особенно мононенасыщенные жирные кислоты.

Ореховые масла во многом напоминают лакомства, однако без добавления сахара и жиров они очень полезны. В день стоит съедать не более двух столовых ложек масла или 30 граммов орехов.