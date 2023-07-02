Названы самые полезные грибы

Съедобные грибы богаты витаминами и минералами, и некоторые из них особенно полезны для здоровья благодаря набору полезных веществ, пишет Общественная служба новостей.

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Прежде всего съедобные грибы богаты витаминами А, С, Д, РР, группы В, а также минералами, необходимыми организму человека: медью, железом, кальцием, калием, оловом, кадмием, молибденом, натрием, рубидием, серой, хромом, серебром. Кроме того, в грибах много растительного белка, грибы – низкокалорийный продукт с энергетической ценностью от 9 до 35 Ккал на 100 граммов продукта.

Витамины группы В в грибах способствуют здоровью сердца и правильному функционированию красных кровяных телец. Антиоксиданты укрепляют иммунитет и замедляют старение. Медь поддерживает здоровье костей и нервов. Калий необходим для здоровья мышц, нервов и сердца.

Грибами с оптимальным составом белков, углеводов и жиров, а потому самыми полезными, считаются белые грибы, шампиньоны, вешенки, сморчки, маслята, лисички, опята, подберезовики и подосиновики.