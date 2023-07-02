Лучший летний суп: готовим мясную окрошку
Что может быть лучше прохладного супа в летний зной? Конечно, окрошка! У каждой хозяйки есть свой рецепт, также не утихают споры между любителями окрошки на квасе и на кефире. В любом случае напомнить рецепт не помешает.
Ингредиенты (на 2 порции):
Квас — 600 мл
Вареная говядина — 160 г
Отварной картофель — 160 г
Огурец — 1 шт
Яйцо вареное — 1 шт
Сметана — 2 ст.л.
Горчица — 1 ч.л.
Сахар — 1 ст.л.
Редис — для украшения
Соль, укроп, зеленый лук — по вкусу
Процесс приготовления:
Охлаждаем все продукты. Нарезаем картофель и говядину.
Измельчаем свежий огурец, лук и яичный белок. Желток отделяем.
В желток добавляем горчицу, немного соли, сахара, и растираем.
Выливаем смесь в квас и пробуем. Если мало соли или сахара, добавляем еще.
Все овощи и мясо перемешиваем, кладем в тарелку, заливаем квасом. Добавляем сметану, укроп, украшаем редисом.
Фото: свободные интернет-источники