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Лучший летний суп: готовим мясную окрошку

Что может быть лучше прохладного супа в летний зной? Конечно, окрошка! У каждой хозяйки есть свой рецепт, также не утихают споры между любителями окрошки на квасе и на кефире. В любом случае напомнить рецепт не помешает.

Лучший летний суп: готовим мясную окрошку
© Eva.ru

Ингредиенты (на 2 порции):

Квас — 600 мл

Вареная говядина — 160 г

Отварной картофель — 160 г

Огурец — 1 шт

Яйцо вареное — 1 шт

Сметана — 2 ст.л.

Горчица — 1 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Редис — для украшения

Соль, укроп, зеленый лук — по вкусу

Процесс приготовления:

Охлаждаем все продукты. Нарезаем картофель и говядину.

Измельчаем свежий огурец, лук и яичный белок. Желток отделяем.

В желток добавляем горчицу, немного соли, сахара, и растираем.

Выливаем смесь в квас и пробуем. Если мало соли или сахара, добавляем еще.

Все овощи и мясо перемешиваем, кладем в тарелку, заливаем квасом. Добавляем сметану, укроп, украшаем редисом.

Фото: свободные интернет-источники