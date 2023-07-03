Эксперты назвали продукты, неблагоприятно влияющие на пищеварение

Иностранные специалисты в области диетологии предостерегают от вредных продуктов, которые могут негативно повлиять на пищеварительную систему.

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По информации издания ETNT, жареная пища с высоким содержанием жира может вызвать боли в животе и диарею. Кроме того, употребление жареной пищи связано с рефлюксом кислоты.

Фрукты с высоким содержанием кислоты, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, могут вызывать изжогу у некоторых людей. Это происходит из-за того, что цитрусовые расслабляют пищеводный сфинктер (или клапан), что может привести к проникновению кислоты в пищевод и вызвать изжогу. Кроме того, кислота может замедлить опорожнение желудка, что увеличивает вероятность попадания кислоты из желудка обратно в пищевод и вызывает изжогу.