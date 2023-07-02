Шаурма обгоняет хот-доги: в чем секрет самого популярного фастфуда в России?

Пирожки, чебуреки, самсу и хот-доги обошла шаурма. Она стала самым популярным фастфудом в России. В этом убедился корреспондент «МИР 24» Дмитрий Ходаковский.

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Привокзальная классика становится настоящим народным блюдом. Даже статистка подтверждает: за последний год шаурму стали покупать в два раза чаще. Так почему она вертится?

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Устроим гастротур. Попробуем шаурму в дорогом ресторане, там ее подают в золоте. Перекусим в небольшом кафе, где три вида мяса. Но в первую очередь пойдем, конечно, на вокзал. За той самой. Цена не маленькая – 260 рублей. Может, потому что место проходное. Крутят быстро. Три минуты и вот она: с курицей, в обычном лаваше, острая.

Какая шаурма на вкус, в России узнали лет 30 назад.

«Есть мнение, что турецкие строители, в 90-х которые строили, сначала для себя готовили. А потом вышло за пределы турецкой диаспоры. Конечно, добавили торговцы-челночники, которые ездили в Турцию. Ели там и готовили уже здесь в России», – рассказал историк кухни, писатель Павел Сюткин.

К двухтысячным у шаурмы была дурная слава. Санитарные нормы повара не соблюдали. Вертели лаваш голыми руками. Все, что за день не съедали люди, под утро доедали другие гости. Полицейские то и дело находили подпольные цеха. Тухлую курицу там вымачивали и заливали ядреным маринадом.

«Мы снимали много сюжетов. Курицу непонятного происхождения перевозили в какие-то мешках. Но сейчас ситуация другая. Шаурма – это хороший, модный формат. В Москве и регионах привыкли к нормального качества продуктам. Потому что дрянь, как 15-20 лет назад, покупать не будут», – сказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

Теперь шаурма – модный фастфуд. Продавцы вовсю экспериментируют с начинкой и размером.

В Северной Осетии вкусного мяса много и его здесь ценят. Поэтому в шаурму добавляют не один вид мяса, а сразу три: говядину, свинину и куриную грудку. Уместить это все в одну шаурму оказалось непросто, но осетинские шеф-повара смогли. Придумали шаурму «Анаконда». В длину она 50 сантиметров и весит ровно килограмм. В Москве продавцы шаурмы тоже выросли из маленьких киосков. Вертел – это пять килограммов. Если к обеду заканчивается, меняют уже на 10-килограммовый.

В Петербурге шаурму называют шавермой. Местные вообще сокращают и говорят попросту шава. По легенде, название «шаверма» в городе осталось на арабский манер, потому что первыми готовить это блюдо здесь начали именно арабы. Из ларьков и подворотен шаверма переехала в стильные фудмоллы. Готовят не только классическую с курицей. Есть сырная, вегетарианская и даже с треской.

Отправляемся за шаурмой в место, которое вошло в список лучших мясных ресторанов мира.

«Основное меню – это мясо. Но у нас есть кухня для стритфуда. Уличная еда: бургеры, шаурма, тако, бао. Она всем понравилась и мы стали развиваться в этом направлении. Это удобная еда на вынос. Может кто-то, кто гуляя по пруду, может удобно взять и есть с собой», – поделился шеф-повар Сергей Балашов.

Сначала ничего необычного: курица, овощи, соусы. А вот такого нигде не увидишь: шаурму покрывают пищевым сусальным золотом 24 карата.

Однако на Ближнем Востоке сказали бы: капусту долой. Ее там никогда не было. Свинины, конечно, тоже. В Москве шаурма стала дешевле другого фастфуда. Ее средняя цена – 171 рубль. Роллы стоят 450 рублей за порцию, пицца – 380, а бургеры – почти 250.

«Что такое бургер? Это булка не цельнозерновая. Это источник быстрых углеводов. Она резко повышает уровень глюкозы в крови. Почему все так любят шаурму? В ней нет ничего вредного. Мясо, овощи, лаваш – это пресный хлеб и соусы. Если соусы качественные. Если томатные – это просто томаты, то это полезно», – отметила врач-диетолог Елена Соломатина.