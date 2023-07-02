Чем можно заправить окрошку, кроме традиционного кваса

Окрошку можно заправлять не только традиционным квасом, но ещё полезнее и вкуснее – охлаждённым кефиром и сметаной. Сейчас в магазинах и интернет-магазинах, специализирующихся на доставке, продаются готовым ингредиенты для этого летнего блюда. Остаётся лишь заправить его. Прогресс дошёл до такой степени, что наборы для окрошки предлагают покупателям вместе с отдельным отсеком, где уже заботливо ждёт своего часа сметана. Готовить ингредиенты для окрошки самому по-прежнему остаётся, во-первых, дешевле, во-вторых – качественнее. Хотя бы потому что, что некоторые фирмы предлагают такие наборы вместе с консервантами, что позволяет пролежать им в холодильнике до 3-х дней. Без заправки, разумеется.

© Уральский меридиан

Как и в любом блюде в кулинарии, ингредиенты окрошки являются заменяемыми. Например, традиционную, вкусную, но не полезную колбасу получается вкусно и здоров заправить куриным мясом, порубленным на куски. Мясо курицы, в свою очередь, также можно заменить на что угодно – например, на мясо цыплёнка, говядину. Готовые наборы, предлагаемые на продажу, также содержат разный состав ингредиентов: от колбасы до говядины.

Видео дня

Судя по тому, как это блюдо разбирают в жару, оно является по-прежнему мега-популярным у россиян. Что может быть приятнее, чем в зной +30 освежиться на обед прохладным, свежим блюдом? С заправкой кефиром вкус у окрошки получается пикантным и очень питательным.

Но и это ещё не всё. Современные хозяйки заправляют окрошку и вовсе по-новому: охлаждённым томатным соком. Он содержит много калия и полезных витаминов, включая вит. С (ответственен за эластичность кожи, сосудов, выработку коллагена). Традиционное летнее блюдо, заправленное сегодня по другому, чем вчера, «заиграет» совсем иначе.