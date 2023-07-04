Как выбрать вкусную и сладкую дыню: простые советы

Одно из главных преимуществ лета — «дынный» сезон. Именно в это время года плоды фрукта становятся деликатесом: сочная мякоть и сладкий вкус доставляют настоящее удовольствие. Но как выбрать дыню, когда в магазинах и на рынках выложены целые поддоны? Об этом «Секрету» рассказал Артём Ситников, менеджер-технолог по овощам и фруктам «ВкусВилла», и Наталья Нефёдова, диетолог, член ассоциации диетологов Канады.

Польза дыни

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Летом польза дыни многократно увеличивается за счёт содержания большого количества полезных веществ:

микроэлементы,

витамины C, A и B9,

минералы,

бета-кератин,

клетчатка.

Несмотря на высокое содержание сахара (до 8 г в 100 г мякоти), дыню можно назвать диетическим плодом, так как он содержит умеренное количество фруктанов. Но и переедать дыню не стоит, так как это может привести к расстройству пищеварения.

«У некоторых людей, особенно с синдромом раздражённого кишечника (СРК) или мальабсорбцией фруктозы, употребление продуктов с высоким содержанием фруктанов может привести к пищеварительному дискомфорту. Дыни, включая арбузы, содержат умеренное количество фруктанов. Однако конкретное содержание фруктана может варьироваться в зависимости от типа дыни и её спелости. Также стоит отметить, что доза фруктана, вызывающая определённую реакцию, может варьироваться у разных людей, и то, что может вызвать симптомы у одного человека, может не повлиять на другого», — пояснила Наталья Нефёдова.

Как выбрать дыню: 6 главных пунктов

Сезон: когда покупать дыню

Дыни растут круглый год, даже зимой их можно найти в магазинах. Но вкус таких продуктов сильно уступает летним фруктам. Да и цена выше в несколько раз. Поэтому дыни лучше всего покупать во время их сезона, когда они уже созрели: в середине-конце летних месяцев. Покупать дыню в июне можно, но высок шанс нарваться на недозрелый продукт.

«Сейчас найти дыню на полках магазинов можно круглый год. Когда плоды в южных регионах России ещё не поспели, мы предлагаем покупателям импортный ассортимент из Бразилии, Аргентины, ЮАР. Большей популярностью дыня пользуется, конечно, в летний сезон, пик приходится на август. В ассортименте появляются дыни из Узбекистана и с юга России», — рассказал «Секрету» Артём Ситников.

Внешний вид: главные признаки качественной дыни

Кожура фрукта должна быть гладкой, без явных повреждений и трещин.

Цвет дыни варьируется в зависимости от её сорта, но он всегда должен быть ярким. Избегайте фруктов с бледным или поблёкшим цветом, так как это главные признаки незрелости и низкого качества. При этом, как советуют эксперты «Ростеста», если поскоблить ногтем дыню, то под тонкой верхней кожицей обнаруживается зелёная кожура.

«На поверхности дыни не должно быть никаких трещин и проколов, через них в мякоть могут попасть бактерии. Сильные вмятины говорят о том, что дыня переспела или испортилась. Вне зависимости от сорта дыни имеют насыщенный и равномерный цвет, ярко-жёлтый или более приглушённый с жёлтым отливом — для сорта "торпеда". Зелёных пятен быть не должно. Если на корочке дыни есть сеточка, то при созревании она становится чётче», — поделился Артём Ситников.

Звук: как звучит спелая дыня

«Постукивать по плоду и ориентироваться по звуку, как это принято с арбузом, не самый эффективный вариант для выбора дыни, но возможный», — говорит Ситников.

Если выбираете дыню по стуку, то звук зрелого фрукта будет глухим и глубоким. А вот если дыня незрелая или недостаточно сочная, то звук станет звонким или пустым.

Кстати, если продавец помогает вам выбрать дыню и сам её простукивает, обратите внимание на его руки. Дело в том, что, если ударять по поверхности ладонью, звук всегда будет глухим и глубоким из-за площади соприкосновения. Простукивать можно только костяшками пальцев.

Запах: как пахнет спелая дыня

Аромат — один из главных показателей качественного фрукта. Здоровая и спелая дыня обладает приятным, сладким запахом, который становится более выразительным при приближении к плоду. Отсутствие запаха, как и неприятный аромат, сигнализирует о низком качестве, незрелости и испорченности фрукта.

«Хорошая дыня пахнет сладковато-медово, иногда с нотками ванили, слабый или травянистый аромат присущ ещё недозревшим плодам», — раскрыл секрет Ситников.

Вес дыни

Многие продавцы считают, что спелые и сочные дыни тяжелее своего размера. Грубо говоря, если на взгляд фрукт весит 5 кг, то весы должны показать 6 и больше килограммов.

Верно и обратное утверждение, если дыня незрелая и сухая, то относительно своего размера она будет лёгкой. Это спорный совет, так как каждый волен интерпретировать его по-своему.

Эксперты советуют избегать как невероятно тяжёлых, так и очень лёгких дынь. Недостаток или переизбыток веса — признак некачественной дыни.

Сорт дыни

Существует множество различных сортов фрукта, каждый из которых имеет собственный вкус и качество. Попробуйте хотя бы несколько из них, чтобы определиться. Самые популярные сорта: «колхозница», «торпеда», «момордика» («китайская горькая»), «сахарная», «канталупа» (разновидность дыни).

Можно ли дыню хранить в холодильнике

Перед употреблением дыню необходимо обязательно промыть проточной водой со щёткой.

«Плоды зрели на земле, а также на кожуре могли остаться следы препаратов, которыми растения обрабатывали от болезней и вредителей. Можно также обдать толстокорые плоды кипятком», — рассказал Ситников.

Хранить дыню долго не стоит, максимум — два дня в холодильнике. На третий день мякоть начнёт портиться и отдавать горьковатым привкусом. Если холодильник достаточно вместительный, то дыню можно положить внутрь целиком. В ином случае рекомендуем разрезать её по несколько порций и обернуть их пищевой пленкой. Температура в холодильнике должна быть не меньше 3–4 °C. При меньших значениях мякоть начнёт подмерзать, а при 0 °C и ниже полностью потеряет свой вкус.

Есть дыню, как и любой другой продукт, следует в умеренном количестве. Напомним, что в мякоти фрукта содержится фруктан — углевод, который в больших количествах приводит к раздражению желудка.