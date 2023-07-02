Мясников сравнил грибы с кусочками картона

Грибы плохо усваиваются человеческим организмом, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1». По его мнению, грибы можно сравнить с кусочками картона, пропитанными маслом.

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"Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах", — сказал Мясников.

Врач добавил, что к плюсам грибов можно отнести низкую калорийность и наличие в них дефицитных микроэлементов, таких как цинк. Однако этот продукт, по мнению Мясникова, употребляют в основном как дань традиции.

Телеведущий ранее отмечал, что тошнота, если она не обусловлена перееданием, отравлением или укачиванием, чаще всего может свидетельствовать о ряде инфекционных заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта. По его словам, ощущение тошноты может быть связано с частым сокращением желудка.