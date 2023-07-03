Эксперты раскрыли преимущества употребления листовой зелени

Листовая зелень предлагает множество преимуществ для нашего здоровья.

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Согласно изданию ETNT, листовая зелень включает такие овощи, как капуста, шпинат, рукола, швейцарский мангольд и бок-чой.

Каждый из этих видов зелени является непревзойденным источником питательных веществ, причем каждый обладает своим уникальным профилем питательности. Диетологи рекомендуют включать разные виды листовой зелени в свой рацион на протяжении недели, чтобы обеспечить разнообразие витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Шпинат, например, богат нерастворимой клетчаткой, антиоксидантами, витаминами А и К, кальцием и железом. Все эти элементы делают его полезным для глаз, сердца и пищеварения.