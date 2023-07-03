Эксперты раскрыли преимущества употребления листовой зелени
Листовая зелень предлагает множество преимуществ для нашего здоровья.
Согласно изданию ETNT, листовая зелень включает такие овощи, как капуста, шпинат, рукола, швейцарский мангольд и бок-чой.
Каждый из этих видов зелени является непревзойденным источником питательных веществ, причем каждый обладает своим уникальным профилем питательности. Диетологи рекомендуют включать разные виды листовой зелени в свой рацион на протяжении недели, чтобы обеспечить разнообразие витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.
Шпинат, например, богат нерастворимой клетчаткой, антиоксидантами, витаминами А и К, кальцием и железом. Все эти элементы делают его полезным для глаз, сердца и пищеварения.
Капуста, в свою очередь, является еще одной популярной листовой зеленью, обладающей высоким содержанием кальция, а также витаминов К, А и С. Благодаря этим питательным веществам капуста способствует здоровью глаз и сердца, а также обладает другими полезными свойствами для нашего организма.