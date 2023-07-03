Доктор Мясников призвал переоценить конкурентоспособность грибов

«Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач Мясников «Мосленте». Он предупредил, что грибы плохо усваиваются организмом, так как содержат хитин.