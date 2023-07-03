Диетолог назвала самые полезные для здоровья виды мяса

Полезными для здоровья принято считать несколько видов мяса, в частности, куриную грудку, индейку, а также нежирную говядину и баранину. Об этом заявила врач-диетолог Василиса Пономарева.

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По словам специалиста, эти продукты насыщены большим количеством важных для организма питательных веществ. Также они могут быть частью сбалансированной диеты. При этом Пономарева подчеркнула, что чрезмерное употребление любого мяса может нанести существенный вред здоровью.

— Я рекомендую есть только 400–600 граммов мяса в неделю в зависимости от ваших потребностей в калориях, — отметила эксперт.

Все перечисленные виды мяса содержат в себе большое количество нежирного белка, и, помимо витаминов группы В, здесь есть такие минералы, как железо и цинк, передает портал medikforum.ru.