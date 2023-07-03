Гораздо полезнее: 5 альтернатив магазинным соусам
Они готовятся всего за пару минут.
О том, что майонез, кетчуп и другие магазинные соусы не совсем вписываются в полезный рацион. Но они делают еду значительно вкуснее и ароматнее, поэтому отказаться от дрессингов очень сложно. Специалисты по питанию рекомендую заменить магазинные варианты на куда более полезные домашние.
Соус из белой фасоли
Фасоль — источник растительного белка, который легко усваивается и помогает быть бодрее в течение дня. Соус отлично подходит для рыбных и мясных блюд, а еще в него очень вкусно макать овощи.
Банку консервированной фасоли измельчите в блендере, добавьте сок и мякоть половины лимона, зелень, чеснок, по желанию, пару ложек оливкового масла и ложку горчицы, пробейте в блендере еще раз.
Дзадзики
Этот соус обожают в Греции и Турции, с ним подают рыбу, курицу, овощи и лепешки. Дзадзики идеален для жаркой погоды, он хорошо освежает и помогает наладить работу ЖКТ.
Натрите свежий огурец и отожмите его от воды, затем добавьте измельченный чеснок, зелень, соль, перец, немного оливкового масла и йогурт. Отправьте настаиваться в холодильник на один час.
Свекольный соус
Он идеально сочетается с мясом, очень эстетично выглядит, отлично заменит кетчуп для блюд, приготовленных на костре или гриле. А готовится всего за пару минут: положите в блендер отваренную или запеченную свеклу, лимон, греческий йогурт или сметану, немного кардамона.
Подавайте дрессинг обязательно охлажденным.
Томатно-сырный соус
Он станет украшением пасты, фрикаделек, пиццы, такой соус значительно полезнее и вкуснее магазинного кетчупа и понравится всем. Просто пробейте блендером томаты в собственном соку, творожный сыр, ложку греческого йогурта, соль и перец. Еще ароматнее дип станет, если добавить базилик.
Белый соус с цветной капустой
Его можно добавить к мясу и рыбе, прослоить таким соусом салаты или подать к овощам. Готовится такой вариант немного сложнее, чем остальные, но результат точно стоит затраченных усилий.
Обжарьте чеснок на оливковом масле, затем уберите его. Положите на сковороду цветную капусту, залейте молоком или нежирными сливками. Протушите в течение 15 минут на медленном огне. Натрите на мелкой терке пармезан, мягкую капусту прямо в жидкости положите в блендер, влейте лимонный сок, добавьте специи и взбейте все вместе.