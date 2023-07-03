Гораздо полезнее: 5 альтернатив магазинным соусам

Они готовятся всего за пару минут.

© Womanhit

О том, что майонез, кетчуп и другие магазинные соусы не совсем вписываются в полезный рацион. Но они делают еду значительно вкуснее и ароматнее, поэтому отказаться от дрессингов очень сложно. Специалисты по питанию рекомендую заменить магазинные варианты на куда более полезные домашние.

Видео дня

Соус из белой фасоли

Фасоль — источник растительного белка, который легко усваивается и помогает быть бодрее в течение дня. Соус отлично подходит для рыбных и мясных блюд, а еще в него очень вкусно макать овощи.

Банку консервированной фасоли измельчите в блендере, добавьте сок и мякоть половины лимона, зелень, чеснок, по желанию, пару ложек оливкового масла и ложку горчицы, пробейте в блендере еще раз.

Дзадзики

Этот соус обожают в Греции и Турции, с ним подают рыбу, курицу, овощи и лепешки. Дзадзики идеален для жаркой погоды, он хорошо освежает и помогает наладить работу ЖКТ.

Натрите свежий огурец и отожмите его от воды, затем добавьте измельченный чеснок, зелень, соль, перец, немного оливкового масла и йогурт. Отправьте настаиваться в холодильник на один час.

Свекольный соус

Он идеально сочетается с мясом, очень эстетично выглядит, отлично заменит кетчуп для блюд, приготовленных на костре или гриле. А готовится всего за пару минут: положите в блендер отваренную или запеченную свеклу, лимон, греческий йогурт или сметану, немного кардамона.

Подавайте дрессинг обязательно охлажденным.

Томатно-сырный соус

Он станет украшением пасты, фрикаделек, пиццы, такой соус значительно полезнее и вкуснее магазинного кетчупа и понравится всем. Просто пробейте блендером томаты в собственном соку, творожный сыр, ложку греческого йогурта, соль и перец. Еще ароматнее дип станет, если добавить базилик.

Белый соус с цветной капустой

Его можно добавить к мясу и рыбе, прослоить таким соусом салаты или подать к овощам. Готовится такой вариант немного сложнее, чем остальные, но результат точно стоит затраченных усилий.