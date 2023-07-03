Названа каша, снижающая сахар в крови

Углеводы по их биохимической структуре и биологическому действию подразделяют на медленные (или сложные) и быстрые. Врачи рекомендуют включать в рацион именно сложные углеводы - они не только дают чувство сытости, но и помогают предотвратить диабет.

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Врач-дерматовенеролог Александра Филева в интервью "Доктору Питеру" объяснила, из каких продуктов можно получить те самые полезные углеводы, а также другие полезные вещества.

Богата не только сложными углеводами (57 г), но и белком гречка. Этот продукт дает строительный материал для роста мышц, энергию и длительное ощущение сытости.

Особенно полезна правильно приготовленная овсянка - не быстрым способом за 2-3 минуты. Овсяные хлопья из цельного зерна содержат большое количество сложных углеводов (65-67 г). Овсяная каша нормализует уровень сахара в крови, способствует здоровой работе ЖКТ и считается самым здоровым завтраком, который надолго заряжает энергией.