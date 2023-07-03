Классические тефтели в томатном соусе: рецепт для сытного ужина
Тефтели – универсальное блюдо, которое отлично подойдет для сытного ужина в кругу большой семьи. Преимущество тефтелей в том, что их можно сочетать с чем угодно: и с макаронами, и с крупами, и с овощами – лишь дайте волю вашей фантазии.
Кроме того, тефтели можно приготовить впрок на несколько дней или же заморозить их, чтобы под рукой всегда был вариант для быстрого ужина.
Подробнее о том, как приготовить классические тефтели в томатном соусе – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Фарш из говядины – 500 г;
- Измельченные помидоры в собственном соку – 400 г;
- Твердый сыр – 100 г;
- Яйца – 1 шт;
- Луковица – 1/2 шт;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Базилик – 1 веточка;
- Томатная паста – 1 ч. ложка;
- Острый томатный соус – 1/2 ч. ложки;
- Черный перец молотый – по вкусу;
- Соль – по вкусу
- Луковица – 1/2 шт;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Говяжий бульон – 250 мл;
- Оливковое масло – 2 ст.ложки;
- Томатная паста – 1 ч.ложка;
- Зира – 1/4 ч.ложки;
- Сахар – щепотка;
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 200 градусов;
2. Почистите лук и чеснок и мелко нарубите;
3. Готовим соус. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте половину лука и чеснока до прозрачности. Далее добавьте зиру, сахар, чили, одну ложку томатной пасты и измельченные помидоры.
4. Мешайте соус несколько минут, а затем влейте горячий бульон и еще немного потомите на огне.
5. Добавьте к говяжьему фаршу оставшийся лук, чеснок, томатную пасту, острый соус и яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте.
6. Сформируйте из фарша небольшие шарики и выложите их в томатный соус. Накройте сковородку крышкой и готовьте на среднем огне 20 минут.
7. Переложите тефтели в жапрочную форму, посыпьте натертым сыром и запекайте в духовке 5 минут.
8. Украсьте блюдо листьями базилика. Можно подавать к столу!
Приятного аппетита!