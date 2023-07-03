Классические тефтели в томатном соусе: рецепт для сытного ужина

Тефтели – универсальное блюдо, которое отлично подойдет для сытного ужина в кругу большой семьи. Преимущество тефтелей в том, что их можно сочетать с чем угодно: и с макаронами, и с крупами, и с овощами – лишь дайте волю вашей фантазии.

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Кроме того, тефтели можно приготовить впрок на несколько дней или же заморозить их, чтобы под рукой всегда был вариант для быстрого ужина.

Подробнее о том, как приготовить классические тефтели в томатном соусе – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Фарш из говядины – 500 г;

Измельченные помидоры в собственном соку – 400 г;

Твердый сыр – 100 г;

Яйца – 1 шт;

Луковица – 1/2 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Базилик – 1 веточка;

Томатная паста – 1 ч. ложка;

Острый томатный соус – 1/2 ч. ложки;

Черный перец молотый – по вкусу;

Соль – по вкусу Для тефтелей:

Луковица – 1/2 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Говяжий бульон – 250 мл;

Оливковое масло – 2 ст.ложки;

Томатная паста – 1 ч.ложка;

Зира – 1/4 ч.ложки;

Сахар – щепотка; Для соуса:

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 200 градусов;

2. Почистите лук и чеснок и мелко нарубите;

3. Готовим соус. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте половину лука и чеснока до прозрачности. Далее добавьте зиру, сахар, чили, одну ложку томатной пасты и измельченные помидоры.

4. Мешайте соус несколько минут, а затем влейте горячий бульон и еще немного потомите на огне.

5. Добавьте к говяжьему фаршу оставшийся лук, чеснок, томатную пасту, острый соус и яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте.

6. Сформируйте из фарша небольшие шарики и выложите их в томатный соус. Накройте сковородку крышкой и готовьте на среднем огне 20 минут.

7. Переложите тефтели в жапрочную форму, посыпьте натертым сыром и запекайте в духовке 5 минут.

8. Украсьте блюдо листьями базилика. Можно подавать к столу!