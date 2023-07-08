Продукты, которые уберегут вас от деменции

Ученые считают, что наш мозг связан с каждой частью тела. Поэтому продукты питания могут оказывать реальное влияние на нашу умственную деятельность. "Рамблер" расскажет о продуктах, которые способны уберечь человека от деменции.

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Профессор Хана Бурьянова, нейробиолог из Борнмутского университета, рассказала Daily Mail о том, как пища связана со здоровьем мозга, мышлением и памятью.

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Богатая питательными веществами диета, богатая полезными для мозга витаминами и жирами, не только сделает наш ум более острым сегодня, но и поможет нашему мозгу с годами лучше функционировать.

Жирная рыба

Жирная рыба, в том числе лосось, скумбрия, форель, сардины, сельдь и анчоусы, богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают приток крови к мозгу, улучшают память и снижают риск снижения когнитивных функций.

Так, большое исследование с участием более 2000 людей показало, что употребление рыбы два раза в неделю снижает риск слабоумия на 44%.

Самые важные омега-3 жирные кислоты называются EPA и DHA.

Яйца, бобовые, листовая зелень

Семейство восьми витаминов группы В играет ключевую роль в здоровье мозга.

Содержащиеся в продуктах, включая цельнозерновые, темно-зеленые листовые овощи, яйца, мясо, рыбу, фасоль, бобовые и чечевицу,

Все витамины группы В играют важную роль в поддержании здоровья мозга. В частности, dитамин B5 (пантотеновая кислота) способствует нормальной умственной деятельности, а витамины B1, B3, B6, B12, биотин и фолиевая кислота способствуют нормальной психологической функции. Это ключевые витамины, которые необходимы для производства энергии в клетках мозга и для улучшения настроения и ясности мысли.

Витамины группы В также помогают удалять клеточные отходы, позволяя клеткам функционировать лучше. Если эти отходы оставить, они могут образовать комки, токсичные для мозга, объясняет он.

Эти витамины содержатся в зеленых листовых овощах, яйцах, мясе, рыбе, фасоли, бобовых, чечевице.

Оливковое масло, орехи

Потребление достаточного количества витамина Е поможет защитить ваш мозг от разрушительного действия свободных радикалов.

Брокколи, шпинат, семечки, ореховое масло, орехи и кабачки, оливковое масло богаты витамином Е, антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки и ткани.

Вы также можете обогатиться этим антиоксидантом, употребляя в пищу цельную пшеницу, авокадо, киви, форель и креветки.

Красная капуста, вишня, виноград

Растения, имеющие глубокий насыщенный цвет, богаты флавоноидами — растительными соединениями, которые также оказывают защитное действие на мозг.

Считается, что флавоноиды полезны, потому что они помогают увеличить приток крови к мозгу. Это, в свою очередь, помогает доставлять больше кислорода и питательных веществ, таких как глюкоза — основной источник энергии для нейронов.

Исследования показывают, как употребление большого количества продуктов, богатых этими соединениями, может помочь улучшить память и способность к обучению, а также замедлить возрастную потерю памяти.

Список продуктов, богатых флавоноидами, включает цитрусовые, ягоды, овощи, брокколи, темную листовую зелень, темный шоколад, орехи, лук, имбирь, зеленый чай, сельдерей, петрушку, орегано и соевые продукты.

Цельнозерновые

Продукты, которые любит кишечник, также полезны для мозга.

Так, клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, орехах, семенах и сухофруктах, может питать наши полезные кишечные бактерии, что, в свою очередь, улучшает состояние здоровья и настроение.