Продукты, которые уберегут вас от деменции
Ученые считают, что наш мозг связан с каждой частью тела. Поэтому продукты питания могут оказывать реальное влияние на нашу умственную деятельность. "Рамблер" расскажет о продуктах, которые способны уберечь человека от деменции.
Профессор Хана Бурьянова, нейробиолог из Борнмутского университета, рассказала Daily Mail о том, как пища связана со здоровьем мозга, мышлением и памятью.
Богатая питательными веществами диета, богатая полезными для мозга витаминами и жирами, не только сделает наш ум более острым сегодня, но и поможет нашему мозгу с годами лучше функционировать.
Жирная рыба
Жирная рыба, в том числе лосось, скумбрия, форель, сардины, сельдь и анчоусы, богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают приток крови к мозгу, улучшают память и снижают риск снижения когнитивных функций.
Так, большое исследование с участием более 2000 людей показало, что употребление рыбы два раза в неделю снижает риск слабоумия на 44%.
Самые важные омега-3 жирные кислоты называются EPA и DHA.
Яйца, бобовые, листовая зелень
Семейство восьми витаминов группы В играет ключевую роль в здоровье мозга.
Содержащиеся в продуктах, включая цельнозерновые, темно-зеленые листовые овощи, яйца, мясо, рыбу, фасоль, бобовые и чечевицу,
Все витамины группы В играют важную роль в поддержании здоровья мозга. В частности, dитамин B5 (пантотеновая кислота) способствует нормальной умственной деятельности, а витамины B1, B3, B6, B12, биотин и фолиевая кислота способствуют нормальной психологической функции. Это ключевые витамины, которые необходимы для производства энергии в клетках мозга и для улучшения настроения и ясности мысли.
Витамины группы В также помогают удалять клеточные отходы, позволяя клеткам функционировать лучше. Если эти отходы оставить, они могут образовать комки, токсичные для мозга, объясняет он.
Эти витамины содержатся в зеленых листовых овощах, яйцах, мясе, рыбе, фасоли, бобовых, чечевице.
Оливковое масло, орехи
Потребление достаточного количества витамина Е поможет защитить ваш мозг от разрушительного действия свободных радикалов.
Брокколи, шпинат, семечки, ореховое масло, орехи и кабачки, оливковое масло богаты витамином Е, антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки и ткани.
Вы также можете обогатиться этим антиоксидантом, употребляя в пищу цельную пшеницу, авокадо, киви, форель и креветки.
Красная капуста, вишня, виноград
Растения, имеющие глубокий насыщенный цвет, богаты флавоноидами — растительными соединениями, которые также оказывают защитное действие на мозг.
Считается, что флавоноиды полезны, потому что они помогают увеличить приток крови к мозгу. Это, в свою очередь, помогает доставлять больше кислорода и питательных веществ, таких как глюкоза — основной источник энергии для нейронов.
Исследования показывают, как употребление большого количества продуктов, богатых этими соединениями, может помочь улучшить память и способность к обучению, а также замедлить возрастную потерю памяти.
Список продуктов, богатых флавоноидами, включает цитрусовые, ягоды, овощи, брокколи, темную листовую зелень, темный шоколад, орехи, лук, имбирь, зеленый чай, сельдерей, петрушку, орегано и соевые продукты.
Цельнозерновые
Продукты, которые любит кишечник, также полезны для мозга.
Так, клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, орехах, семенах и сухофруктах, может питать наши полезные кишечные бактерии, что, в свою очередь, улучшает состояние здоровья и настроение.
Старайтесь есть цельнозерновые продукты (пшеницу, полбу, коричневый рис, ячмень, рожь, овес, лебеду, гречку) с двумя из трех основных приемов пищи, плюс пять фруктов и овощей в день. Перекусывайте семенами, орехами и сухофруктами, чтобы еще больше увеличить потребление клетчатки.