Сколько калорий в сутки нужно употреблять мужчинам и женщинам

Ежесуточный калораж для мужчин равен порядка 2,5 тыс. ккал, для женщин чуть меньше — 2,2 тыс. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При этом она подчеркнула, что это лишь усредненные цифры. К примеру у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, калорийность может доходить до 5 тыс. ккал в сутки.