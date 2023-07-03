Врач рассказала, сколько калорий в сутки нужно употреблять мужчинам и женщинам
Ежесуточный калораж для мужчин равен порядка 2,5 тыс. ккал, для женщин чуть меньше — 2,2 тыс. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При этом она подчеркнула, что это лишь усредненные цифры. К примеру у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, калорийность может доходить до 5 тыс. ккал в сутки.
«Потребность в еде зависит от возраста, пола, профессии, от интенсивности труда человека. В основе здорового питания лежит такой принцип, как энергетическое равновесие в организме. То есть сколько энергии потребили — столько должны потратить», — уточнила Тананакина.
Она также отметила, что питание должно быть сбалансированным, организму требуется достаточное количество белков, жиров, углеводов и различных микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма.