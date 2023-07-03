Диетолог рассказала о пользе халвы для пожилых людей

Халва содержит полезные компоненты, которые необходимы для здоровья пожилого человека. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Халва бывает разных видов, в том числе подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная. Основное, что их объединяет, – это наличие в составе клетчатки. "Прежде всего в этом продукте есть клетчатка, которая помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу", – отметила специалист.

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Подсолнечная халва особенно богата витамином E. Это антиоксидант, витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Елена Соломатина

врач-диетолог

В арахисовой халве содержится много кремния. Он необходим пожилым людям для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей, перечисляет диетолог. Кунжутная халва богата кальцием, а миндальная – магнием.

"Кунжут – богатейший источник кальция. Мы привыкли, что этот элемент связан с продуктами животного происхождения. Но здесь кальций можно получить именно из растительной пищи. Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста", – говорит Соломатина.

Халва из льняного семени богата омега-3 жирными кислотами. Они оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие. Если употреблять омегу-3, то плохой холестерин не сможет осесть на стенках сосудов, сформировать атеросклеротическую бляшку. Также омега-3 очень хорошо укрепляет сердце, необходима для формирования клеточных мембран.

Эксперт добавила, что противопоказанием для употребления халвы считается наличие инсулинорезистентности, диабета и лишнего веса.