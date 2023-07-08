Жирные продукты, которые на самом деле помогают похудеть

Многие люди по советам из нулевых сокращают употребление жирных продуктов для того, чтобы похудеть. На самом деле жиры необходимы человеку. Если не употреблять их, то риск срыва будет только увеличиваться.

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Несмотря на то, что все говорят о пользе жиров, не все из них полезны. Речь идет о “хороших” и “плохих” жирах. Под первую категорию подходят насыщенные жиры, которые содержат много витаминов и антиоксидантов. О том, в каких продуктах они содержатся, — в материале “Рамблера”.

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Авокадо

Это — калорийный продукт, в котором много жиров, но преобладает олеиновая кислота. Она помогает насыщать организм, поэтому после употребления этого продукта долго не хочется есть. Кроме того в авокадо много калия — это вещество помогает регулировать артериальное давление, а также способствует восстановлению мышц у спортсменов.

Однако не стоит налегать на этот крайне полезный продукт — из-за калорийности не рекомендуется употреблять больше половины авокадо в день.

Молочные продукты

Не стоит избегать молочных продуктов с высокой жирностью. Дело в том, что в обезжиренные продукты для вкуса добавляют консерванты и сахарозаменители, что может быть опасно. Кроме того, в молочных продуктах содержатся кальций и магний, которые также нужны для здорового функционирования организма. Большая часть жиров в молочных продуктах — насыщенные жиры и жирные кислоты. Они насыщают организм и оставляют долгое чувство сытости, а также способствуют росту мышц и укреплению костей.

Рыба

Больше всего насыщенных жирных кислот содержится в лососе, форели и тунце. Эти сорта рыбы очень полезные в любом виде. Однако этими продуктами также не стоит злоупотреблять — рекомендуется еженедельно включать в рацион не более трех порций рыбы.

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