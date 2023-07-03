Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных компонентах халвы для пожилых людей. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

В составе каждой халвы есть клетчатка, которая, по словам медика, помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу.

Подсолнечная халва особенно богата витамином E. Это антиоксидант, витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Елена Соломатина Врач-диетолог

В арахисовой халве содержится много кремния, который поддерживает состояние костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей. Также кунжутная халва полезна кальцием, а миндальная – магнием.

Кроме этого, халва из льняного семени богата омега-3 жирными кислотами, которые, в свою очередь, оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие и укрепляют сердце.