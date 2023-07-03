Без углеводов невозможно здоровое питание, поскольку они дают организму энергию и помогают клеткам обновляться. Однако они делятся на быстрые и медленные, из которых только последние не повышают риск диабета. В каких продуктах они содержатся, порталу "Доктор Питер" рассказала дерматовенеролог Александра Филева.

Быстрые углеводы — простой сахар. Они содержатся в белом хлебе, выпечке, кондитерских изделиях и сладких напитках. Все эти продукты калорийны, из-за них быстро повышается уровень сахара в крови и вырабатывается слишком много инсулина для его переработки. В связи с этим становится выше риск сахарного диабета.

Чтобы переварить медленные углеводы, организму требуется время. Поэтому сахара в крови резко больше не становится. При этом благодаря медленным углеводам медленнее всасываются сахар и холестерин. Благодаря этому обеспечивается профилактика диабета второго типа и атеросклероза.

Один из самых полезных продуктов со сложными углеводами — гречневая каша. После нее долго сохраняется чувство сытости и содержит большое количество белка, что помогает развивать и укреплять мышцы.

Помимо гречки, стоит есть цельнозерновую овсянку, которую нужно долго варить. Цельнозерновое овсо улучшает естественную регуляцию уровня сахара в крови и благотворно влияет на микрофлору пищеварительного тракта.

Александра Филева отметила, что сложные углеводы содержатся также в булгуре, нуте, чечевице, буром рисе, отварных кукурузе и картофеле.