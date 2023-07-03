Что делать при отравлении арбузом и как его правильно выбрать

На полках российских супермаркетов, а также у уличных торговцев уже стали появляться арбузы. Однако любителям полакомиться ими стоит выбирать ягоды с осторожностью. Как избежать покупки опасного для здоровья арбуза и, если все же не повезло, справиться с отравлением – читайте в материале.

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«Если арбуз неправильно хранили или он созревал с использованием химикатов, он может вызвать отравление», – рассказывает новостной портал Общественная служба новостей.

При отравлении ягодой человек может испытывать тошноту и рвоту, диарею, боли в животе, слабость и недомогание, а также повышенную температуру.

При возникновении перечисленных симптомов следует сразу же отказаться от последующих приемов пищи и увеличить количество выпиваемой воды. Можно вызвать рвоту для очистки желудка, принять активированный уголь или любое другое сорбирующее средство. В особо тяжелых случаях следует обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Чтобы избежать отравления, следует обращать внимание на несколько признаков при выборе арбуза:

Неестественно яркий цвет мякоти может означать, что применялись химикаты;

Наличие подгнивших и мягких мест может указывать на неправильное хранение;

Странный запах или вкус могут быть признаком непригодности к употреблению.