"Не убирайте жирное": Врач объяснила, какая еда на самом деле губит поджелудочную
При нарушении работы поджелудочной железы теряется способность всасывания жиров и развивается дефицит жирорастворимых витаминов (Д, А, Е, К - они могут усваиваться только с липидами). Поэтому не стоит сразу же полностью убирать из рациона жирное, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг.
"Убирать жиры из рациона, даже если у вас уже есть проблемы с поджелудочной железой, полностью не следует. При этом основное блюдо должно обязательно содержать белок (мясо, рыба, яйца)", - отметила врач.
По ее словам, сливочное масло, топленое, оливковое, масло авокадо, кокосовое допустимы в рационе.
"При наличии сложностей с перевариванием, обратитесь к врачу для подбора терапии ферментными препаратами", - уточнила Екатерина Янг.
А вот такие продукты как дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки, сладости, сосиски, салями, содержащие пищевые красители и ароматизаторы, поджелудочная не любит.
Также в списке - алкоголь, сладкие газированные воды, любые жареные блюда.
"Фрукты стоит ограничить до минимума, а лучше заменить их ягодами. Лучшее время для их употребления - после обеда", - пишет Екатерина Янг, добавляя, что при наличии инсулинорезистентности "трехразовое питание без перекусов является предпочтительным".