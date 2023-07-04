Врач объяснила, какая еда на самом деле губит поджелудочную

При нарушении работы поджелудочной железы теряется способность всасывания жиров и развивается дефицит жирорастворимых витаминов (Д, А, Е, К - они могут усваиваться только с липидами). Поэтому не стоит сразу же полностью убирать из рациона жирное, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг.