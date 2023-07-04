Сладкие баклажаны с сыром фета: рецепт легкой закуски
Есть универсальные блюда, приготовление которых занимает минимум времени. К таким можно отнести запеченные баклажаны: их сложно испортить, и они всегда получаются вкусными.
Рецепт легкой летней закуски, состоящей из баклажанов, мятно-медового соуса и сыра фета, – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- 2 баклажана (по 250 г каждый);
- 1 пучок мяты (30 г);
- 20 г миндаля;
- 1 лимон;
- 1 столовая ложка жидкого меда;
- оливковое масло первого отжима;
- 8 оливок;
- 40 г сыра фета;
- 100 г пакет листьев салата.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180°C. Сделайте надрезы на баклажанах и выложите их на решетку духовки. Баклажаны также можно нарезать кольцами или кубиками.
- Запекайте примерно в течение 50 минут (до тех пор, пока они не станут очень мягкими, нежными и сочными).
- Листья мяты и миндаль поместите в блендер. Мелко натрите цедру лимона, выжмите сок, смешайте его с медом и оливковым маслом. Измельчите все ингредиенты в блендере (примерно в течение 1 минуты).
- Очистите оливки от косточек, порежьте их и перемешайте с фетой, предварительно ее раскрошив. Приправьте черным перцем и другими специями по своему усмотрению.
- Разложите листья салата по тарелкам. Разрежьте мягкие баклажаны посередине и вложите в них начинку из сыра и оливок. Полейте ранее приготовленным сладким соусом.
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