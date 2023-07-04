Принято считать, что крупы при похудении нужно исключать. Однако, по словам врача-терапевта, диетолога и доктора медицинских наук Маргариты Королевой, это не так. Ее цитирует "Москва 24".

Эксперт рассказала о том, что киноа, гречка и некоторые другие крупы являются богатыми клетчаткой и не вызывают сильного повышения уровня глюкозы в крови, поэтому их можно включать в диету. Она также отметила, что предпочтение следует отдавать кашам из круп, с которых не снимают оболочку, так как она является источником витаминов, минеральных веществ и растительной клетчатки, необходимых для поддержания работы кишечника и естественной детоксикации организма.

Кроме того, Королева рекомендует употреблять гречку, киноа, амарант, цельнозерновой рис и геркулес, которые обеспечивают энергией, витаминами и минеральными веществами, насыщают организм и помогают нормально функционировать при снижении веса. Она также советует сочетать каши с ягодами, орехами, фруктами или семечками и употреблять их в качестве завтрака три-четыре раза в неделю.