Не стоит худеть при психических и соматических расстройствах, а также при беременности и кормлении грудью. Об этом РИАМО рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.

По словам специалиста, психические и соматические заболевания могут временными и постепенно сойти на нет. В таком случае, когда состояние стабилизируется, человек может начать снижать вес.

Противопоказаны диеты беременным и кормящим женщинам. В эти периоды важно питаться так, чтобы сохранялся баланс нутриентов и микроэлементов. Если у человека панкреатит, остеопороз, желчнокаменная болезнь, то необходимо обговаривать рацион для похудения с врачом.

Больным остеопорозом Тананакина рекомендует потреблять рыбий жир, низкожировые молочные продукты с кальцием, а также жирную рыбу. Такие продукты хорошо влияют на кальциево-фосфорный баланс. Когда у человека желчнокаменная болезнь, ему важно есть желчегонные продукты. К ним относятся в том числе растительное масло и травяные сборы. Важно также, чтобы питание было дробным.

Эндокринолог напомнила, что при многих заболеваниях важно учитывать ряд факторов при снижении веса. Поэтому перед похудением необходимо консультироваться с врачом.