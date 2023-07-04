Чем петербургская шаверма отличается от московской шаурмы

Вечные противостояния касательно знаменитого ближневосточного блюда из мяса, овощей и соуса в лаваше между Северной столицей и Москвой не утихают до сих пор. «ФедералПресс» попытался выяснить, есть ли разница между шаурмой и шавермой в двух столицах.

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Историческая справка

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Блюдо это дошло до наших дней еще с древних времен. Версий его происхождения множество, но среди них есть одна самая популярная. Считается, что прообразом послужило греческое блюдо гирос. Но не стоит забывать и о турецком денер-кебабе, упоминание которого встречалось на страницах старых персидских книг. Слово «кебаб» происходит от kabbābā, что переводится как «жечь, обугливать», а слово «денер» происходит от турецкого dönmek – «вращать». Кстати, на территории Европы первый денер-кебаб появился в Германии. В начале 1970-х это блюдо стали готовить и продавать два гастарбайтера, Кадир Нурман и Мехмет Айгун, которые приехали после войны. В 1972 году Кадир Нурман первым в Германии начал продавать денер-кебаб в своем маленьком киоске, который располагался около железнодорожной станции «Зоологический сад» в Западном Берлине. Именно там немецкие работяги частенько перекусывали диковинным на то время блюдом. Денер-кебаб быстро стал популярным видом уличной еды, ведь для его приготовления нужен был лишь вертел с мясом, немного овощей и соуса. Народную любовь получило это блюдо также из-за низкой стоимости. А сейчас в Германии насчитывается 40 тысяч заведений, где готовят знаменитое блюдо.

Шаверма или шаурма