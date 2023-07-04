Многие всегда добавляют в кофе молоко. Кому это полезно, а кому так делать не стоит, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Мария Волынкина.

По словам эксперта, кофе с молоком способен защитить от рака пищевода, поскольку горячий напиток разъедает ткани органа, а молоко снижает его температуру. Это помогает организму и лучше усваивать кофе.

Молоко также восполняет недостаток кальция. Он не усваивается, если человек пьет черный кофе.

Важно помнить, что кофе с молоком гораздо калорийнее, чем без него. Это замедляет процесс похудения и может привести к набору веса.

Специалист также подчеркнула, что молоко задерживает воду, что также может замедлить похудение. Лучше свести потребление молока к минимуму или предпочесть ему растительное безлактозное.