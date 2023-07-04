Если в сосудах много жира, холестерина и кальция, артерии могут закупориваться. В таком случае становится выше риск того, что нарушится кровообращение, случится инфаркт, инсульт или повредятся почки. Продукты, которые вызывают закупоривание сосудов, "МедикФоруму" перечислил кардиолог Олег Варфоломеев.

По словам специалиста, возглавляет список продуктов, из-за которых затрудняется кровообращение, красное и переработанное мясо. Переработкой считается консервирование (соление, копчение, старение, ферментация). Под обработанным мясом понимают колбасу, салями, бекон, ветчину, котлеты из мясного фарша.

Не стоит часто есть и молочные продукты, в которых много жира. Это сливочные масло и сыр, цельное молоко, жирный творог, сгущеное молоко, сливки.

Не принесут пользы и промышленная выпечка, сладости. В таких продуктах много трансжиров, рафинированной белой муки и промышленного сахара, а здоровая клетчатка полностью отсутствует. Сахар не только способствует закупорке артерий, но и может в дальнейшем повредить стенки сосудов.

Плохо сказывается на сосудах и жареная пища. Когда масло много раз сильно нагревают, образуются трансжиры. Они, в свою очередь, способствуют воспалению. Именно поэтому чипсы и сало лучше есть крайне редко. Это позволит контролировать уровень холестерина и не допустить возникновения атеросклероза.